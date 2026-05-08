Животные на фронте: от собак и почтовых голубей до верблюдов и оленей

Когда мы листаем страницы военной истории, перед нашими глазами встают образы великих полководцев, героических солдат и самоотверженных тружеников тыла. Однако в тени этих монументальных фигур остались те, кто не носил погон, не получал званий и не мог рассказать о своих подвигах словами. Это братья наши меньшие. Бессловесные помощники человека — от крошечных голубей до выносливых верблюдов — проделали колоссальный путь по дорогам войны, деля с людьми холод окопов и горечь отступлений. В нашей статье рассказываем, какой вклад внесли животные в Победу.

Собаки на войне: санитары, связисты, минеры, истребители танков

Самыми верными помощниками бойцов Красной армии были собаки. К началу 1940-х годов в СССР уже существовала серьезная школа военного собаководства, но война потребовала невероятных масштабов подготовки. За четыре года на фронт было отправлено около 60 тысяч четвероногих бойцов. Собаки на войне выполняли самые разные роли — санитары, связисты, саперы.

Собаки-санитары вынесли с поля боя более 700 тысяч раненых, доставляли им медицинскую помощь. Собаки-связисты в условиях непрекращающегося огня доставили более 200 тысяч донесений и проложили тысячи километров телефонного кабеля. Собаки подползали к раненому, принося на спине сумку с медикаментами, и терпеливо ждали, пока человек сделает перевязку. Если боец был без сознания, пес вылизывал ему лицо, стараясь привести в чувство.

Эвакуация раненого бойца с поля боя на собачьей упряжке, 1944 год Фото: Георгий Хомзор/РИА Новости

Ездовые собаки в упряжках вывозили тяжелые пушки и боеприпасы. Но самой отчаянной и трагичной была их роль истребителей танков. Собаки, обученные бросаться под вражескую технику со взрывчаткой на спине, ценой собственных жизней уничтожили более 300 танков.

Роль собак на войне — санитаров, связистов и подрывников — была огромной: без них потери личного состава были бы в разы выше.

Неудивительно, что о собаках на войне появилось столько легенд. Пожалуй, больше всего их сложили о Джульбарсе, личной собаке кинолога Дины Волкац. За время своей службы он нашел более семи тысяч мин и снарядов, участвовал в разминировании дворцов Праги и соборов Вены. Самое популярное предание о Джульбарсе звучит так: рассказывают, что он был удостоен чести пройти по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года. Но из-за тяжелого ранения, полученного незадолго до Парада, Джульбарс не мог передвигаться самостоятельно. Тогда главнокомандующий Иосиф Сталин приказал нести собаку на своей собственной шинели. Однако в реальности этого, разумеется, не случилось. Другая легенда о знаменитом псе гласит, что Джульбарса наградили медалью «За боевые заслуги». Это, впрочем, тоже не соответствует действительности, зато показывает, какой популярностью и уважением пользовалась героическая собака.

Лошади: главная тягловая сила Красной армии

Несмотря на стремительную моторизацию войск, именно лошади во время Великой Отечественной войны часто становились основной тягловой силой. В армии насчитывалось почти два миллиона лошадей. В условиях тотального бездорожья, осенней распутицы и снежных заносов, когда вязли немецкие танки, советские лошади продолжали тянуть артиллерийские орудия, полевые кухни и повозки с боеприпасами. Артиллеристы знали: если машина застрянет, на помощь придет конная тяга.

Бойцы горно-стрелкового подразделения 4-го Украинского фронта преодолевают горный перевал в Карпатах, 1944 год Фото: Макс Альперт/РИА Новости

Судьба лошадей в годы Великой Отечественной войны была крайне тяжелой. Конь — крупная цель, и в отличие от собаки его сложно спрятать в окопе. Они погибали тысячами под артобстрелами и авианалетами. Кавалерийские рейды Льва Доватора и Павла Белова наводили ужас на тылы вермахта: кавалерия могла пройти там, где не проходила тяжелая техника. Кони не требовали бензина, им нужно было лишь сено и немного овса, хотя и этого в условиях фронта катастрофически не хватало. Солдаты часто делились с конями последним куском хлеба, понимая, что от выносливости животного зависели не только успех операции, но и их собственная жизнь. Подвиг лошадей в Великой Отечественной войне заслуживает отдельной главы в истории, ведь на своих спинах они вынесли всю тяжесть фронтового снабжения — от Волги до Эльбы.

Голуби и голубиная связь: как пернатые помогали в разведке

В эпоху радиостанций и полевых телефонов кажется странным использование птиц, однако голубиная связь и голуби-разведчики доказали свою эффективность в самых критических ситуациях. Радиосигнал можно перехватить или заглушить, проводную связь — перерезать, но перехватить маленького быстрого голубя в небе крайне сложно. Для борьбы с крылатыми связистами немцы даже создавали специальные отряды снайперов и использовали дрессированных соколов, но птицы все равно прорывались.

Голубиная связь применялась в Красной армии еще с 1929 года. За годы войны голубями было доставлено более 15 тысяч сообщений. Бывали случаи, когда птица прилетала на голубятню смертельно раненной, но доставляла капсулу с донесением, спасая сотни солдатских жизней. Кроме того, существовали уникальные попытки использования голубей для аэрофотосъемки: к груди птицы крепилась миниатюрная камера, делавшая снимки позиций противника.

Советские солдаты с голубем, 1944 год Фото: Александр Петров/РИА Новости

Кстати, голубей использовали и во время Первой мировой войны! Так, голубь Шер Ами даже удостоился почетной награды — французского Военного креста. Он доставил сообщение с пробитой грудью, оставшись без глаза и лапы. Журнал Time включил храбрую птицу в топ-10 самых героических животных.

Другие животные на фронте: кошки, верблюды, лоси, олени

Иногда в боевой строй вставали совсем уж неожиданные представители фауны. Например, кошки и верблюды на фронте выполняли задачи, которые были не под силу технике. В блокадном Ленинграде кошки стали настоящим спасением: когда в городе расплодились полчища крыс, угрожавшие остаткам продовольствия и распространявшие эпидемии, в город были доставлены кошачьи эшелоны из Сибири и Ярославля. Коты очистили склады и подвалы Эрмитажа от грызунов.

Интересна и судьба астраханских верблюдов. Когда в 1942 году под Сталинградом возник дефицит тягловой силы, в армию мобилизовали около 350 животных. Самая известная пара — Машка и Мишка — дошла в составе артиллерийского полка до самого Берлина. Говорят, что именно верблюды тащили орудие, сделавшее один из первых залпов по Рейхстагу. Сегодня Мишке и Машке стоит памятник в Ахтубинске Астраханской области.

Подвоз авиабомб на оленьих упряжках к стоянке бомбардировщика Пе-2 ВВС Северного флота, 1942 год Фото: Роберт Диамент/РИА Новости

Не только кошки и верблюды трудились на фронте! На Мурманском направлении действовали настоящие оленно-лыжные батальоны, сформированные из оленеводов. В народе их прозвали «рогатыми батальонами» и «арктическими танками». Олени помогали доставлять грузы и сообщения, а также стали незаменимыми товарищами для партизан, позволяя отрядам углубляться глубоко в леса и действовать скрытно. С той же целью использовали на севере и лосей — всего в войне участвовало более 10 тысяч таких животных.

Памятники животным — участникам войны в России и мире

Человечество не осталось неблагодарным. Сегодня в разных городах установлены памятники животным — участникам войны, напоминающие нам о цене мира. В Москве на Поклонной горе стоит памятник «Фронтовой собаке» — овчарка с сумкой санитара гордо смотрит вдаль. В Волгограде увековечен подвиг собак — истребителей танков, которые, жертвуя собой, подрывали вражескую бронетехнику. Эти животные не знали, что идут на смерть, они просто выполняли приказ человека, которому доверяли безгранично.

Устанавливая подобные памятники животным — участникам войны, люди подчеркивают, как много значила их помощь для победы. В Ессентуках есть памятник героям-медикам и санитарным собакам. В Санкт-Петербурге установлены памятники кошкам, в Астраханской области — тем самым верблюдам, дошедшим до Берлина. Даже в Лондоне существует масштабный мемориал всем животным, погибшим в войнах, с лаконичной и пронзительной надписью: «У них не было выбора». Все эти памятники подчеркивают огромный вклад животных в Победу.

Памятник фронтовой собаке на территории Музея Победы в Москве Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Фильмы и книги о животных на войне: что посмотреть и почитать

Если вы хотите глубже погрузиться в эту тему, современная культура предлагает множество ресурсов. Какие фильмы и книги о животных на войне стоит изучить? Обязательно обратите внимание на произведения Бориса Рябинина: «Мои друзья», «Друзья, которые всегда со мной», «Яранг — Золотой Зуб». В них он рассказывает о реальных собаках — санитарах, связистах, минерах, — которые приближали нашу Победу. Прочитать эти пронзительные зарисовки из фронтовой жизни будет полезно и детям, и взрослым. Также стоит познакомиться с книгой Василия Великанова «Разбойник и Мишка» о боевых верблюдах, сборником «Боевые кони» Юрия Туманова, рассказом «Лайка — не пустолайка» Николая Богданова. Из современных изданий изучите книгу «Последний Кот в сапогах». Повесть о дружбе и спасении в блокадном Ленинграде» Ольги Батлер. Из фильмов посмотрите документальную ленту «Солдаты наши меньшие». А польский сериал «Четыре танкиста и собака» снят по мотивам одноименной повести Януша Пшимановского.

Современные документальные проекты часто рассказывают о малоизвестных фактах, например, о том, как дрессировали лосей для разведки или как голуби помогали партизанским отрядам. Эти фильмы и книги о животных на войне помогают нам увидеть в них не просто инструмент или живой ресурс, а личность, способную на преданность и самопожертвование.

Животные не принимали присягу, не ведали о долге перед Родиной и не знали о политических режимах. Они просто любили людей, которые были рядом, и верно служили им до последнего вздоха.

