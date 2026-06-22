Россиянин расправился с семьей и ранил четырехлетнюю дочь во время запоя

Россиянин расправился с семьей и ранил четырехлетнюю дочь во время запоя СК: житель Ставрополья убил жену и девятилетнюю дочь во время запоя

В Ставропольском крае пьяный мужчина расправился с женой и маленькой дочерью, сообщает СК России. По версии следствия, он также набросился на четырехлетнюю девочку, которая выжила и была доставлена в больницу. Как рассказали в ведомстве, обвиняемый раскаялся и признал вину.

По данным следствия, вечером 12 июня 2026 года в одном из домовладений села Красногвардейского на фоне длительного употребления спиртных напитков фигурант ножом нанес множественные удары супруге, а также двоим малолетним дочерям. От полученных ранений 40-летняя женщина и девятилетняя девочка скончались на месте. Четырехлетняя девочка осталась жива, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат Даниил Лунев заявил, что обвиняемого в убийстве соседки из-за котенка может получить срок от шести до 15 лет. Однако если мужчина соберет ряд положительных характеристик от сослуживцев, соседей и коллег, то он может рассчитывать на смягчение приговора, уточнил эксперт.

До этого внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский во время нового рассмотрения уголовного дела признался в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика. Суд назначил ему 12,5 лет лишения свободы.