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22 июня 2026 в 12:51

Россиянин расправился с семьей и ранил четырехлетнюю дочь во время запоя

СК: житель Ставрополья убил жену и девятилетнюю дочь во время запоя

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Ставропольском крае пьяный мужчина расправился с женой и маленькой дочерью, сообщает СК России. По версии следствия, он также набросился на четырехлетнюю девочку, которая выжила и была доставлена в больницу. Как рассказали в ведомстве, обвиняемый раскаялся и признал вину.

По данным следствия, вечером 12 июня 2026 года в одном из домовладений села Красногвардейского на фоне длительного употребления спиртных напитков фигурант ножом нанес множественные удары супруге, а также двоим малолетним дочерям. От полученных ранений 40-летняя женщина и девятилетняя девочка скончались на месте. Четырехлетняя девочка осталась жива, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат Даниил Лунев заявил, что обвиняемого в убийстве соседки из-за котенка может получить срок от шести до 15 лет. Однако если мужчина соберет ряд положительных характеристик от сослуживцев, соседей и коллег, то он может рассчитывать на смягчение приговора, уточнил эксперт.

До этого внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский во время нового рассмотрения уголовного дела признался в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика. Суд назначил ему 12,5 лет лишения свободы.

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