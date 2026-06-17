Внук Калашникова признался в убийстве

Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский во время нового рассмотрения уголовного дела признался в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии. Суд назначил ему 12,5 года лишения свободы.

В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Ижевска приговорил Красновского к 14 годам колонии. Его признали виновным в убийстве Сидорика, а также в угрозе убийством своей сожительнице.

Однако в феврале Верховный суд Удмуртии отменил вынесенный приговор и направил материалы на новое рассмотрение. Повторный процесс проходил в Октябрьском районном суде Ижевска с участием коллегии из шести присяжных заседателей.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся, — говорится в публикации.