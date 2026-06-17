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17 июня 2026 в 09:57

Внук Калашникова признался в убийстве

Внук Калашникова впервые признался в убийстве баскетболиста Сидорика и раскаялся

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский во время нового рассмотрения уголовного дела признался в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии. Суд назначил ему 12,5 года лишения свободы.

В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Ижевска приговорил Красновского к 14 годам колонии. Его признали виновным в убийстве Сидорика, а также в угрозе убийством своей сожительнице.

Однако в феврале Верховный суд Удмуртии отменил вынесенный приговор и направил материалы на новое рассмотрение. Повторный процесс проходил в Октябрьском районном суде Ижевска с участием коллегии из шести присяжных заседателей.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся, — говорится в публикации.

Убийство произошло 14 января 2025 года на даче на 9-м километре Якшур-Бодьинского тракта. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес своему знакомому множественные ножевые ранения. Пять ударов оказались смертельными. После расправы осужденный показал нож невесте погибшего и пригрозил ей убийством.

Общество
убийства
Удмуртия
ножевые ранения
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