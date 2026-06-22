Академик Бокерия назвал новую глобальную угрозу для здравоохранения

Детское ожирение стремительно превращается в одну из главных угроз для здоровья населения как в России, так и на общемировом уровне, заявил РИА Новости президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и академик РАН Лео Бокерия. По словам эксперта, ключевыми факторами развития патологии стали доступность фастфуда и повальная гиподинамия.

Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты. Сколько помню себя, мы с друзьями не могли и дня прожить без футбола, постоянно устраивали всякие состязания друг с другом в быстроте, ловкости, — отметил он.

В то же время руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила журналистам о первых позитивных сдвигах в решении этой проблемы. Добиться результата помогло государство, которое вложило средства в организацию бесплатного и сбалансированного питания для учащихся. Попова добавила, что в итоге у школьников начали меняться вкусовые привычки: они стали заметно меньше досаливать еду и снизили потребление сахара.

Ранее сенатор Иван Новиков заявил, что в российских школах следует запретить продажу продуктов со скрытым сахаром, а также убрать их из меню. Он отметил, что скрытый сахар — это одна из основных причин детского ожирения.