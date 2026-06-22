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22 июня 2026 в 11:40

Эколог предупредил о смертельной опасности укуса муравья

Эколог Рыбальченко: укус муравья может спровоцировать анафилактический шок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Укус муравья может спровоцировать анафилактический шок, предупредил в беседе с LIFE.ru эколог Илья Рыбальченко. Он подчеркнул, что человек со скрытой аллергией рискует попасть в реанимацию после контакта с насекомым.

Если опух только палец — это чаще местная история. Если пошли крапивница по телу, тошнота, слабость, отек губ или стало трудно дышать — это уже не «понаблюдаем до ужина», а повод вызывать экстренную помощь, — отметил Рыбальченко.

Врач уточнил, что вышеуказанные симптомы часто указывают на анафилаксию — состояние, при котором падает давление, появляется отек гортани и происходит потеря сознания. Яд насекомого в таком случае негативно действует на весь организм в целом, а не локально. При этом человеку может резко стать плохо через несколько часов после укуса, когда он уже забыл о нем.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что при укусе осы в случае отсутствия аптечки нейтрализовать яд и снять отек можно с помощью листа подорожника. По ее словам, главное в такой ситуации — не паниковать и использовать подручные средства, чтобы избежать распространения токсинов.

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