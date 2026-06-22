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22 июня 2026 в 11:38

Правительство Москвы продлило прием заявок на премию «В кадре»

Фото: Пресс-служба Управления кадровых сервисов Правительства Москвы
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Правительство Москвы продлило прием заявок на участие в HR-премии «В кадре». Организаторы приглашают попробовать свои силы команды по работе с персоналом со всей страны. Отправить заявку можно будет до 19 июля.

Второй год подряд премия «В кадре» объединяет яркие HR-проекты страны. Появляются новые успешные кадровые решения, а значит, работа в этом направлении идет постоянно. И наша главная задача — не просто наградить победителей и лучшие инициативы в сфере управления персоналом. Мы хотим показать, как грамотный вклад в таланты повышает эффективность команд и как эти сильные команды каждый день меняют к лучшему наши города, регионы и нашу страну, — отметила руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова.

К конкурсу уже присоединились организации из разных регионов (Красноярская, Мурманская, Омская, Архангельская области, Башкортостан, Татарстан, ДНР), федеральные министерства, госкорпорации и московские компании. Все проекты реализованы в 2025 году и демонстрируют эффективные HR-решения.

На премию принимаются инициативы любого масштаба и бюджета, направленные на развитие сотрудников, мотивацию и вклад в госсектор: ИТ-решения, каналы коммуникации, программы стажировок, наставничества, обучения, командные мероприятия и др. В финал выйдут 60 команд, из которых жюри выберет 24 лауреата и 12 победителей. Церемония награждения состоится в октябре в Москве, а призовой фонд разделят команды, занявшие первые места.

Проекты будут оценивать в четырех основных номинациях — «Секрет удачного кадра: привлечение», «В фокусе: удержание», «Академия талантов: развитие», «Новый ракурс: HR-инновации». В этом году также для отдельных решений (например в сфере туризма или посвященных рабочим профессиям) добавили несколько специальных номинаций.

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