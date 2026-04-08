08 апреля 2026 в 11:42

«В кадре»: стартовал второй сезон премии в сфере управления в госсекторе

Стартовал второй сезон премии «В кадре» в сфере управления персоналом в госсекторе. К участию приглашены все регионы России. Подать проекты могут команды, которые развивают и внедряют кадровые решения.

Правительство Москвы запускает второй сезон премии в сфере управления персоналом в госсекторе «В кадре», учрежденной по решению мэра Москвы. Организатор — Управление кадровых сервисов правительства Москвы. Прием заявок стартует 8 апреля и продлится до 19 июля 2026 года. На конкурс принимаются проекты, которые развивают сотрудников, мотивируют работать на благо города и страны и вносят важный вклад в развитие госсектора. Участие бесплатное, а победителей ждут денежные призы.

В прошлом году мы провели первую HR-премию и увидели, как много на уровне всей страны сильных решений по управлению талантами. Они есть не только у крупных федеральных и региональных организаций, но даже у небольших локальных команд. В 2026 году мы запускаем второй сезон, и продолжим выстраивать партнерство с коллегами. Вместе мы сможем найти и подсветить еще больше кадровых практик, которые сфокусированы как на эффективности, так и на внимании и заботе к команде и каждому специалисту, — отметила Полина Логинова, руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы.

Фото: Пресс-служба Управления кадровых сервисов правительства Москвы

Проекты будут оценивать в четырех основных номинациях — «Секрет удачного кадра: привлечение», «В фокусе: удержание», «Академия талантов: развитие», «Новый ракурс: HR-инновации». В этом году также для отдельных решений (например, в сфере туризма или посвященных рабочим профессиям) добавили несколько специальных номинаций. Церемония награждения запланирована на октябрь 2026 года.

Общество
премии
конкурсы
работа
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
