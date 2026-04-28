Сотрудница 4forms победила на конкурсе продавцов Москвы

В Москве провели конкурс «Московские мастера». Его организовали правительство Москвы, Московская Федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей. Сотрудница бренда 4forms София Наконечная заняла первое место в категории лучшего продавца столицы. В качестве награды она получила 300 тыс. рублей.

Было очень приятно поучаствовать в таком мероприятии, это было впервые. Я заняла первое место, чем очень горжусь. Здесь сплотилась моя команда, она очень мне помогла, и я чувствовала себя как за каменной стеной. Мне кажется, такие мероприятия дают возможность личностного роста, чтобы тебя заметили и в дальнейшем твой карьерный рост шел в гору, — отметила Наконечная.

Ее победа стала для 4forms подтверждением важности клиентского сервиса. В компании работа продавца-консультанта включает в себя компетенции и стилиста, и навигатора по трендам, и проводника в мир бренда.

Финал конкурса состоялся на площадке рыбного рынка «Москва — на волне» в Митине и объединил 11 участников, успешно прошедших отборочные этапы. Им предстояло справиться с рядом испытаний: показать знание законодательства и стандартов мерчандайзинга, продемонстрировать навыки общения с покупателями и урегулирования конфликтов, представить методы продвижения товаров и выполнить практическое задание по выкладке продукции.

Ранее стилисты бренда 4forms посоветовали летом 2026 года обратить внимание на выразительные вещи, из которых можно составить полноценный капсульный гардероб. В числе главных трендов они назвали твидовые комплекты, платья из легкого муслина с яркими принтами, струящиеся костюмы мягкого кроя и расслабленные топы.