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22 июня 2026 в 12:06

Двуногий «крот» прокопал тоннель в ювелирку и украл драгоценности

Во Владивостоке мужчина пробрался в ювелирку через подвал и украл драгоценности

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Во Владивостоке полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже из ювелирного салона, которую он совершил, прорыв подземный ход, передает Telegram-канал Amur Mash. Инцидент произошел на проспекте 100-летия Владивостока, где злоумышленник ночью прокопал тоннель в магазин через подвал.

Несмотря на сработавшую сигнализацию, мужчина похитил деньги из кассы и девять лотков с украшениями, которые впоследствии спрятал в том же подземном ходе. При задержании у него было изъято 116 тыс. рублей, которые он не успел потратить. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Установлено, что задержанный ранее уже был судим.

Ранее сотрудника московского метро приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года за хищение травматического пистолета, принадлежащего его коллеге. Инцидент произошел в служебном помещении во время посещения туалета.

До этого в Краснодарском крае бизнесмен похитил почти 275 тонн яблок на сумму более 18 млн рублей. Предприниматель заключил договор на поставку, но отказался рассчитываться с поставщиком после получения товара.

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