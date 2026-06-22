Двуногий «крот» прокопал тоннель в ювелирку и украл драгоценности Во Владивостоке мужчина пробрался в ювелирку через подвал и украл драгоценности

Во Владивостоке полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже из ювелирного салона, которую он совершил, прорыв подземный ход, передает Telegram-канал Amur Mash. Инцидент произошел на проспекте 100-летия Владивостока, где злоумышленник ночью прокопал тоннель в магазин через подвал.

Несмотря на сработавшую сигнализацию, мужчина похитил деньги из кассы и девять лотков с украшениями, которые впоследствии спрятал в том же подземном ходе. При задержании у него было изъято 116 тыс. рублей, которые он не успел потратить. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Установлено, что задержанный ранее уже был судим.

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