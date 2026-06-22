Захарова сообщила о важной особенности выборов в Госдуму Захарова допустила досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом

Министерство иностранных дел России прорабатывает возможность организации выездного и досрочного голосования на выборах в Госдуму за рубежом, заявила РИА Новости представитель МИД Мария Захарова. Речь идет о странах с наибольшим числом проживающих россиян и популярных туристических направлениях.

Для максимального охвата избирателей, особенно в странах с большим количеством проживающих соотечественников и на популярных туристических направлениях, прорабатываются возможности выездного и досрочного голосования, где это допускается местным законодательством, — уточнила дипломат.

Ранее директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил, что более 65% россиян заявили о готовности участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Он сослался на данные опроса среди 1,6 тыс. совершеннолетних опрошенных. Большинство из них — молодые люди.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.