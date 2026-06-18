Стало известно, сколько россиян собираются участвовать в выборах Более 65% россиян заявили о готовности участвовать в выборах в Госдуму

Более 65% россиян заявили о готовности участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму, сообщил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов, ссылаясь на данные опроса среди 1,6 тыс. совершеннолетних опрошенных. Большинство из них — молодые люди, передает ТАСС.

Значимый показатель, по которому мы традиционно оцениваем погружение населения в предэлекторальную тематику, — это явка. Сейчас 66% декларируют участие в выборах. И этот показатель растет, — сказал он.

Как отметил Мамонов, среди молодежи зафиксированы достаточно высокие показатели потенциального участия в выборах. По его словам, это нетипично, поскольку молодые люди обычно демонстрируют большую аполитичность и включаются в избирательную кампанию позднее. Он уточнил, что в группе 18–20 лет о готовности пойти на выборы заявили 73% респондентов, а среди граждан в возрасте 25–34 лет — 68%.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин.