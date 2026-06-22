Почему не работает Telegram сегодня, 22 июня: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 22 июня: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 22 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 22 июня

Новые жалобы на сбои Telegram в России регулярно появляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи заявляют о неработоспособности мессенджера: текстовые, голосовые и видеосообщения не отправляются, фото и видео не загружаются, не показывается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается около четырех десятков жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 119. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Санкт-Петербурга — 33%, Москвы — 18%, Новосибирской области — 9%, Омской, Саратовской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Нижегородской областей, Приморского и Ставропольского краев — по 4%.

Почему не работает Telegram сегодня, 22 июня, замедление

Роскомнадзор ограничивает работу Telegram с начала февраля. Регулятор объяснил это отказом сервиса следовать букве закона. В РКН заявили, что продолжат «введение последовательных ограничений», чтобы добиться исполнения российского законодательства.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, Telegram намеренно игнорирует законодательство. Сервис годами не удовлетворяет запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Полная блокировка Telegram не понадобится, если мессенджер вступит в «гибкий контакт» с властью и найдет решение существующих проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не исключил блокировку Telegram в России «по системе YouTube». Это, предположительно, может произойти к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы, допустил он.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

В случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не получится, так как обходы тоже «подожмут», считает депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — предположил парламентарий.

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