Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:57

Экипаж БТР под флагами России и США передал привет Западу

Экипаж БТР М113 под флагами России и США опроверг сообщения о своей гибели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экипаж трофейного БТР М113, который ехал в зоне СВО под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели, сообщает RT. Бойцы ВС РФ передали привет всем западным СМИ, называвшим ролик с бронемашиной ИИ-фейком. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Очень хороший (БТР М113— NEWS.ru). Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет, — заявил один из военных.

Ранее в районе Малой Токмачки Запорожской области был замечен трофейный американский бронетранспортер М113 с флагами России и США. Утверждалось, что российские танкисты починили технику и теперь используют ее против ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Военный эксперт Борис Рожин говорил, что машина была захвачена бойцами 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии. По словам аналитика, вместе с бронетехникой военнослужащие забрали американский флаг, принадлежавший украинским формированиям. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

БТР
ВСУ
СВО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.