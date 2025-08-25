Экипаж БТР под флагами России и США передал привет Западу Экипаж БТР М113 под флагами России и США опроверг сообщения о своей гибели

Экипаж трофейного БТР М113, который ехал в зоне СВО под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели, сообщает RT. Бойцы ВС РФ передали привет всем западным СМИ, называвшим ролик с бронемашиной ИИ-фейком. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Очень хороший (БТР М113— NEWS.ru). Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет, — заявил один из военных.

Ранее в районе Малой Токмачки Запорожской области был замечен трофейный американский бронетранспортер М113 с флагами России и США. Утверждалось, что российские танкисты починили технику и теперь используют ее против ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Военный эксперт Борис Рожин говорил, что машина была захвачена бойцами 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии. По словам аналитика, вместе с бронетехникой военнослужащие забрали американский флаг, принадлежавший украинским формированиям. Минобороны РФ эти данные не комментировало.