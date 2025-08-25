Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:26

Запуск дрона для поиска россиянки на пике Победы отложен из-за ветра

МЧС Киргизии: непогода мешает отправить дрон на поиски альпинистки Наговицыной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отправка дрона к возможному месту нахождения альпинистки Натальи Наговицыной в Киргизии может быть отложена из-за непогоды на пике Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС страны. В ведомстве затруднились назвать сроки запуска беспилотника.

Наши специалисты планировали запустить дрон, но на гребне сейчас очень сильный ветер, — сказал собеседник агентства.

Российская альпинистка с переломом ноги с 12 августа остается на пике Победы на высоте 7,2 тысячи метров. Первая попытка ее эвакуации 16 августа закончилась жесткой посадкой вертолета, при которой пострадали несколько человек. Вторая экспедиция, отправленная 19 августа, вернулась спустя три с половиной дня из-за непогоды и проблем со здоровьем у руководителя группы.

Ранее в Сети опубликовали снимок с «Еврокоптером», который при благоприятных условиях вылетит к Наговицыной. Аппарат Airbus Helicopters H125 с бортовым номером EX-88010 принадлежит Министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии. Сейчас он находится в базовом лагере Каркыра. Специально для спасательной операции привлекли трех итальянских пилотов.

Киргизия
горы
поиски
дроны
альпинисты
