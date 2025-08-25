На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. Это уже третьи подземные толчки силой свыше 5,0 за текущие сутки в регионе.

По данным сейсмологов, землетрясение зарегистрировано 25 августа в 04:05:58 (07:05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 278 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 49,6 километра.

12 августа сейсмическая активность была отмечена в районе северных Курильских островов. Как сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков составила 5,3. В Северо-Курильске колебания ощущались силой до 4 баллов, но угрозы цунами не возникало.

Кроме того, в Камчатском крае ввели режим ЧС из-за землетрясений в конце июля. Особое положение начало действовать 14 августа, коснувшись Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального округа и Вилючинска. Помимо всего прочего, в регионе также действует режим повышенной готовности для органов управления.