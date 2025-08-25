Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:41

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. Это уже третьи подземные толчки силой свыше 5,0 за текущие сутки в регионе.

По данным сейсмологов, землетрясение зарегистрировано 25 августа в 04:05:58 (07:05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 278 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 49,6 километра.

12 августа сейсмическая активность была отмечена в районе северных Курильских островов. Как сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков составила 5,3. В Северо-Курильске колебания ощущались силой до 4 баллов, но угрозы цунами не возникало.

Кроме того, в Камчатском крае ввели режим ЧС из-за землетрясений в конце июля. Особое положение начало действовать 14 августа, коснувшись Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального округа и Вилючинска. Помимо всего прочего, в регионе также действует режим повышенной готовности для органов управления.

землетрясения
Камчатка
РАН
сейсмологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
В Башкирии рабочие выпали из строительной люльки
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.