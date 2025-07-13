Суперские макароны с курицей и оливками! Быстрый рецепт на ужин

Суперские макароны с курицей и оливками! Быстрый рецепт на ужин

Суперские макароны с курицей, шампиньонами и оливками! Быстрый рецепт на ужин, который покорит даже самых привередливых. Ужин, который легко приготовить дома. Нежное куриное бедро, ароматные грибы, свежая брокколи и сливочный соус создают гармоничное сочетание вкусов. Это отличный вариант для буднего дня или особого ужина.

Ингредиенты

Куриное бедро — 100 г

Шампиньоны — 70 г

Брокколи — 60 г

Оливки — 25 г

Макароны твёрдых сортов — 50 г

Сливки 10% — 60 мл

Специи, зелень, чеснок — по вкусу

Приготовление

Нарежьте куриное бедро кусочками, обжарьте на среднем огне 5–7 минут до лёгкой корочки. Добавьте к мясу нарезанные шампиньоны и брокколи, обжаривайте всё вместе ещё около 2 минут. Влейте сливки, положите оливки и тушите смесь под крышкой около 3 минут, чтобы соус загустел и все ингредиенты пропитались вкусом. Отварите макароны до состояния аль денте, затем откиньте на дуршлаг. Соедините макароны с овощами и курицей в сливочном соусе, перемешайте, чтобы паста пропиталась соусом.

Подавайте блюдо горячим, украсьте свежей зеленью.

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