Суперские макароны с курицей и оливками! Быстрый рецепт на ужин

Суперские макароны с курицей, шампиньонами и оливками! Быстрый рецепт на ужин, который покорит даже самых привередливых. Ужин, который легко приготовить дома. Нежное куриное бедро, ароматные грибы, свежая брокколи и сливочный соус создают гармоничное сочетание вкусов. Это отличный вариант для буднего дня или особого ужина.
Ингредиенты
- Куриное бедро — 100 г
- Шампиньоны — 70 г
- Брокколи — 60 г
- Оливки — 25 г
- Макароны твёрдых сортов — 50 г
- Сливки 10% — 60 мл
- Специи, зелень, чеснок — по вкусу
Приготовление
- Нарежьте куриное бедро кусочками, обжарьте на среднем огне 5–7 минут до лёгкой корочки. Добавьте к мясу нарезанные шампиньоны и брокколи, обжаривайте всё вместе ещё около 2 минут. Влейте сливки, положите оливки и тушите смесь под крышкой около 3 минут, чтобы соус загустел и все ингредиенты пропитались вкусом.
- Отварите макароны до состояния аль денте, затем откиньте на дуршлаг. Соедините макароны с овощами и курицей в сливочном соусе, перемешайте, чтобы паста пропиталась соусом.
Подавайте блюдо горячим, украсьте свежей зеленью.
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