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13 июля 2025 в 05:00

Суперские макароны с курицей и оливками! Быстрый рецепт на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суперские макароны с курицей, шампиньонами и оливками! Быстрый рецепт на ужин, который покорит даже самых привередливых. Ужин, который легко приготовить дома. Нежное куриное бедро, ароматные грибы, свежая брокколи и сливочный соус создают гармоничное сочетание вкусов. Это отличный вариант для буднего дня или особого ужина.

Ингредиенты

  • Куриное бедро — 100 г
  • Шампиньоны — 70 г
  • Брокколи — 60 г
  • Оливки — 25 г
  • Макароны твёрдых сортов — 50 г
  • Сливки 10% — 60 мл
  • Специи, зелень, чеснок — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте куриное бедро кусочками, обжарьте на среднем огне 5–7 минут до лёгкой корочки. Добавьте к мясу нарезанные шампиньоны и брокколи, обжаривайте всё вместе ещё около 2 минут. Влейте сливки, положите оливки и тушите смесь под крышкой около 3 минут, чтобы соус загустел и все ингредиенты пропитались вкусом.
  2. Отварите макароны до состояния аль денте, затем откиньте на дуршлаг. Соедините макароны с овощами и курицей в сливочном соусе, перемешайте, чтобы паста пропиталась соусом.

Подавайте блюдо горячим, украсьте свежей зеленью.

Ранее мы готовили вкуснятину из филе курицы. Рубленые котлеты никогда не будут сухими!

макароны
паста
брокколи
ужин
курица
оливки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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