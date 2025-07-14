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14 июля 2025 в 03:13

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 14 июля, стало лучше?

Мониторинг пыльцы 14 июля 2025 года Мониторинг пыльцы 14 июля 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продолжаем следить за уровнем пыльцы сегодня, 14 июля, в столичном регионе. Рассказываем, что именно сейчас цветет.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В понедельник температура на термометре в столице наконец-то опустится ниже аномальных 30 градусов и остановится на уровне +26 градусов. Ожидается облачная и дождливая погода со слабым ветром до 3 метров в секунду. Такая погода довольно благоприятна для аллергиков.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 14 июля

По данным SILAM, уровень пыльцы сейчас остается на повышенных отметках. Злаковые травы все еще в активной фазе цветения, и их концентрация в воздухе находится на уровне 1000 единиц на кубометр — это много, хотя и чуть меньше, чем в дни аномальной жары. Аллергикам на злаки стоит особенно внимательно отнестись к самочувствию и по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе.

Грибковые аллергены также в избытке: альтернария сохраняет высокий уровень, а кладоспориум демонстрирует очень высокую концентрацию — значения доходят до 5000 единиц. Эти споры легко проникают в дыхательные пути и могут вызывать сильные реакции даже у тех, кто раньше не замечал чувствительности к грибкам.

Что касается сорных трав — маревых и полыни, — они пока не представляют угрозы. Уровень их пыльцы в воздухе остается небольшим — до 10 единиц.

Мониторинговые порталы не фиксируют пыльцу березы в столичном регионе. Однако число жалоб на нее остается на очень высоком уровне. На всякий случай держите лекарства под рукой.

Общий уровень пыльцы в воздухе сегодня неблагоприятен для людей с поллинозом. Высокая температура, сухость и ветер делают обстановку в городе сложной. Аллергикам рекомендуется пользоваться очистителями воздуха, не открывать окна днем и избегать парков.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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