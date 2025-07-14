Пранки над полицией, налоги, бегство в Дубай: за что хотят посадить Subo

Пранки над полицией, налоги, бегство в Дубай: за что хотят посадить Subo

Следственный комитет объявил в розыск треш-блогера Subo (Субхан Мамедов). Что он сделал, чем прославился, почему его выгнали из России на 70 лет?

Почему объявили в розыск блогера Subo

ГСУ СК России по Московской области сообщило, что популярный блогер Subo был объявлен в розыск.

С 2020 по 2022 год Субхан Мамедов пользовался схемой уклонения от налогов, с помощью которой выводил многомиллионные доходы, полученные от блога. Все деньги шли на счета брата и отца.

Ущерб для бюджета оценивается в 50 млн рублей; еще 20 млн рублей — долги по штрафам и пеням. Против него возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов физлицом в особо крупном размере и отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем. По этим статьям Мамедову грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации СМИ, силовики провели обыски в квартирах, где были прописаны соучастники Субхана — его отец Мурад и брат Самир (известен как блогер Samo). Самиру назначен домашний арест, отца суд отпустил под подписку о невыезде.

Чем известен блогер Subo, почему его выгнали из России

Блогерскую карьеру Subo построил на провокационных пранках, позже участвовал в раскрутке «криптоинвесторов» и своего капперского проекта «Субо.бет» — продавал прогнозы на ставки на спорт. Также у Мамедова была ресторанная франшиза Soul Burger, которую он продвигал за счет своей медийности; ему принадлежала доля в 24% в ресторанном бизнесе «СЛД ГРУПП».

В результате Subo, у которого более 13 млн подписчиков в соцсетях, стал блогером 2021 года по версии премии в индустрии красоты и бизнеса The LINES AWARD.

Субхан Мамедов Фото: Социальные сети

Subo неоднократно задерживала полиция за агрессивные и опасные пранки: он переодевался в полицейскую форму, устраивал провокации с муляжом оружия. На своей желтой Lamborghini (по версии следствия, купленной на неуплаченные налоги) он только в 2024 году получил штрафов на 200 тыс. рублей.

Неприятности у Мамедова начались в 2025 году: 27 февраля стало известно, что его лишили российского гражданства. Правоохранители выяснили, что он предоставил ложные сведения о себе, когда получал российский паспорт. После проверки треш-контента в блоге Subo (в частности, роликов, где он переодевался полицейским и провоцировал сотрудников полиции) ему закрыли въезд на территорию России на ближайшие 70 лет.

6 мая налоговая служба арестовала счета Subo из-за долгов по налогам. Деньги были заморожены в трех банках.

Где сейчас Subo, удастся ли достать его из-за границы

После лишения российского гражданства у Субхана Мамедова осталось гражданство Азербайджана.

Telegram-канал SHOT в феврале 2025 года писал, что Subo сейчас проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (предположительно, он уехал в Дубай).

Адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что Мамедов повторяет судьбу других популярных блогеров — Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).

«Данное уголовное дело ничем не будет отличаться по своим судебным перспективам. В целом если Мамедов погасит налоговую задолженность, то уголовное дело в части уклонения от уплаты налогов будет прекращено», — предположил Багатурия.

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