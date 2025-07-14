Желал россиянам «кровавого падения» и голода: где скрывается Дмитрий Быков

МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из базы данных ведомства. По какому уголовному делу он проходит, что Быков говорил о россиянах и где скрывается от правосудия?

За что Быкова объявили в розыск

Основанием для розыска указана уголовная статья — какая именно, не уточняется.

«Быков Дмитрий Львович. Разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

До этого СК России возбудил уголовное дело в отношении Быкова. Его подозревают в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента. По первой статье Быкову грозит до 12 лет лишения свободы, а по второй — до двух. Как добавили тогда в ведомстве, не исключено, что писателя объявят в розыск.

Где скрывается Быков, в какой стране он живет

Осенью 2021 года Быков уехал из России в США. После отъезда писатель в беседе с украинским журналистом Василием Зверевым утверждал, что отбыл за океан, чтобы преподавать. Возвращение на родину он отложил на фоне начала спецоперации. Тогда же публицист утверждал, что не намерен перебираться в Соединенные Штаты окончательно.

Быков говорил, что не боится вернуться, хотя и признавал, что в США жить спокойнее. Несмотря на свое несогласие с политической линией действующей власти, писатель утверждал, что ему не стыдно быть русским (при рождении Дмитрий носил фамилию Зильбертруд).

Дмитрий Быков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) Быков снова коснулся вопроса возвращения на родину. Он подтвердил намерение вернуться в Россию, объяснив это тем, что в стране у него много студентов. Но перед этим литератору хотелось бы посетить Одессу. Он также попросил позвать его на Украину поработать и сказал, что не отказался бы от украинского гражданства, если оно совместимо с американским.

Что Быков говорил о россиянах

В июне 2024 года Быков заявил, что россияне должны прийти к истреблению друг друга и пройти через долгий период голода. Именно такая судьба, по мнению писателя, ждет его соотечественников по итогам гражданской войны, которую он ожидает в России. Запуском этого механизма, считает публицист, послужит применение ядерного оружия, так как после этого у Запада не останется поводов не включаться в конфликт на Украине.

В декабре 2023 года в беседе с теми же пранкерами, которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, Быков заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян. Перед этим разговором литератор опубликовал видео, в котором сравнил РФ с Третьим рейхом. Он пообещал русскому народу гораздо более «кровавое падение», чем в гитлеровской Германии.

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