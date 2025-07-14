Составлен список стран «коалиции желающих», готовых воевать за Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о росте числа стран, готовых поддерживать Украину. Что он сказал, сколько стран сейчас входят в «коалицию желающих», готовы ли они отправить войска на Украину?

Что заявил Макрон о расширении «коалиции желающих»

В канун Дня взятия Бастилии президент Макрон объявил, что сейчас в «коалицию желающих» входят три десятка стран.

«Эта „коалиция желающих“, созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже», — объявил Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции.

Ранее в ходе саммита «коалиции желающих» 10 июля в Лондоне было объявлено, что штаб союзников Украины будет находиться в Париже «первые 12 месяцев». Затем он вернется в Лондон. Франция и Великобритания играют ключевую роль в работе «коалиции желающих».

Какие страны могут отправить войска на Украину, будут ли воевать с Россией

Ключевую роль в планах «коалиции желающих» играет меморандум о перемирии между Россией и Украиной. Европейские страны не желают рисковать прямым военным столкновением с РФ и намерены отправить воинские контингенты на Украину только после прекращения боевых действий. Там они планируют патрулировать воздушное и морское пространство Украины, участвовать в восстановлении сухопутных сил и авиации ВСУ. Макрон заявил, что это станет «стратегическим сигналом» для Москвы.

В ходе пресс-конференции Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит «до 50 тысяч человек». Эти войска должны стать «гарантией того, что Россия будет соблюдать прекращение огня» на Украине.

Фото: Социальные сети

По данным европейских СМИ, в состав коалиции входят Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. Также на саммите «коалиции желающих» присутствовали делегации Канады и Австралии, а также Турции. В числе участников упоминались также Япония и Новая Зеландия, однако они даже не прислали своих представителей на саммит 10 июля.

Париж и Лондон неоднократно заявляли о возможности отправить войска на Украину, однако остается неизвестным, какие остальные страны из «коалиции желающих» допускают отправку военнослужащих для участия в боях или миротворческой миссии. 10 апреля в ходе переговоров министров обороны ЕС только шесть стран заявили о такой готовности, сообщили источники AFP. У ряда стран идея отправить войска вызвала вопросы.

«Будет полезно понять — чем мы вообще собираемся там заниматься?» — задал вопрос министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Что сказали в России о планах «коалиции желающих»

Служба внешней разведки России еще в 2024 году, до официального формирования «коалиции желающих», сообщала о планах Запада развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией Украины.

В Кремле после саммита «коалиции желающих» вновь повторили, что эти планы неприемлемы для России. Москва «разочарована» тем, что «абсолютно понятные и последовательные» сигналы РФ не находят понимания на Западе, объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

То же самое неоднократно заявляли в МИД России. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия «не видит возможности для компромисса» по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. При появлении иностранных войск страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать «факты на земле», объяснил Лавров.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой недвусмысленно предостерег Париж от участия французских войск в конфликте с Россией.

«Мы убьем всех французских солдат, которые прибудут на украинскую землю», — сказал Толстой. «Вы, французы, желающие прийти с солдатами в Одессу, провоцируете третью мировую войну», — добавил он в эфире BFMTV.

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