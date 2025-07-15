Проституция, убийство, педофилия: за что мигрантов будут лишать гражданства

Проституция, убийство, педофилия: за что мигрантов будут лишать гражданства

Основаниями для лишения мигрантов приобретенного гражданства могут стать еще девять статей Уголовного кодекса РФ, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. О каких статьях идет речь?

За что мигрантов будут лишать гражданства

По словам Володина, депутаты Госдумы до 23 июля планируют выйти на принятие соответствующего законопроекта. Список причин для аннулирования паспорта РФ может пополниться новыми пунктами по сравнению с редакцией документа, поддержанной в первом чтении.

«На прошлой неделе приняли в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации. Мы его дополнили до 72 статей УК РФ. Но в ходе обсуждения от вас звучали предложения еще расширить основания», — написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Он пояснил, что речь, в частности, идет о таких преступлениях, как:

убийство;

развратные действия в отношении ребенка,

половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста;

половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего;

организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего;

изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов;

групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью;

понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера;

понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц,

организация незаконной миграции;

организация незаконной миграции; любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

«Те, кто становится гражданами России, обязаны соблюдать наши законы», — заявил Володин.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что российские госорганы, в том числе МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст, МВД, поддержали предложения, которые сформированы ко второму чтению документа.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 июня. К числу причин, по которым мигрантов будут лишать гражданства РФ, отнесли оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, а также пропаганду нацистской атрибутики или символики. Помимо этого, в список включили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

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