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15 июля 2025 в 13:36

Названы девять статей УК, из-за которых в будущем могут лишить гражданства

Володин: еще девять статей УК могут стать основаниями для лишения гражданства РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основаниями для лишения приобретенного гражданства могут стать еще девять статей Уголовного кодекса РФ, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет об убийстве, развратных действиях в отношении ребенка от 12 до 14 лет и вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетнего. Также гражданства в будущем могут лишать из-за группового изнасилования или насильственных действий сексуального характера (с особой жестокостью — например, угрозой убийством — или повлекших заражение венерической болезнью) и организации незаконной миграции.

Сегодня с депутатами Государственной думы обсудили возможные статьи УК РФ, предусматривающие дополнительные основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации еще по девяти статьям УК РФ, — написал он.

По словам Володина, в эти девять статей входит: организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей и подростков и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Гражданства в будущем могут лишить и за развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, понуждение ребенка к действиям сексуального характера и понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, указал председатель Государственной думы. Любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности, тоже может повлечь соответствующие меры, объяснил Володин. Ожидается, что на принятие закона Госдума выйдет до 23 июля.

Ранее в Главном управлении по вопросам миграции МВД сообщили, что в России введут ID-карты для мигрантов на базе информационной платформы «Цифровой профиль иностранного гражданина». Представители ведомства пояснили, что она станет единым документом, подтверждающим личность приезжих в стране.

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