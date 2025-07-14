Зеленский объявил имя следующего министра обороны Украины Зеленский: Шмыгаль после ухода с поста премьера станет министром обороны Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после отставки займет пост министра обороны страны, заявил Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения. Шмыгаль возглавлял украинское правительство с 2020 года.

Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля, безусловно, пригодится на посту министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас сосредоточены максимальные ресурсы страны, максимальные задачи и большая ответственность, — сказал Зеленский.

Он отметил, что рассчитывает на поддержку депутатами Рады новой конфигурации правительства Украины. Политик добавил, что правительству необходимо быстро провести «аудит всех договоренностей» с партнерами Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что предложил пост главы правительства вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко. По его словам, это связано с подготовкой к трансформации системы исполнительной власти в стране.

Как заявила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, в случае назначения Радой на должность премьера Свириденко глава офиса Зеленского правительство страны по факту возглавит Андрей Ермак. По ее словам, Ермак испугался идти на эту должность и «спрятался за женщину».