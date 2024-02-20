В Киеве рассказали о предложении перебежчику Кузьминову перед смертью Данилов: убитому в Испании пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине

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Максим Кузьминов

Убитому в Испании пилоту Максиму Кузьминову, который в прошлом году угнал вертолет Ми-8 на Украину, предлагали остаться в этой стране, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в разговоре с изданием «Украинская правда». По его словам, на украинской территории его могли бы защитить.

Люди если имеют отношение к тем или иным событиям, конечно, должны быть бдительными, должны заботиться о ситуации. Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен, — отметил Данилов.

Вместе с этим глава СНБО призвал дождаться официальных выводов испанских правоохранителей. Как именно Кузьминов оказался в Испании, он не уточнил.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что в деле о предполагаемом убийстве бывшего летчика ВС РФ Максима Кузьминова можно рассматривать три версии. Первая — это действительно его ликвидация, вторая версия — криминальная разборка, учитывая, что за угон вертолета он получил деньги, и немалые. Третья — это инсценировка. Коротченко считает, что Кузьминов мог отправиться в Испанию, так как полагал, что сможет там безбедно существовать на «гонорар» от угона вертолета, который, предположительно, составил €500 тысяч.

Вечером 19 февраля стало известно, что в Испании, предположительно, был застрелен Кузьминов. В августе 2023 года он угнал вертолет Ми-8 для его передачи ВСУ, а также, вероятно, расправился с двумя членами экипажа — бортовым техником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым. По данным СМИ, в Кузьминова выстрелили 12 раз, после чего его переехал автомобиль Факт смерти перебежчика подтвердило ГРУ Украины.