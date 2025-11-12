Черная метка Херсону: как проклятие Зеленского поможет РФ освободить город

Владимир Зеленский опубликовал фото на фоне въездной стелы в Херсон. Это вызвало ироничную реакцию в Сети, поскольку ранее после таких фотографий города́, где фотографировался украинский президент, освобождали ВС РФ. Эксперты предполагают, что подобная медийная активность может быть связана с психическими проблемами Зеленского или намеренным искажением его восприятия реальности. О том, на какую аудиторию рассчитаны эти фото и насколько вероятно освобождение Херсона Россией, — в материале NEWS.ru.

Зачем Зеленский сфотографировался в Херсоне

Владимир Зеленский выложил в своем Telegram-канале фотографию, где он стоит на фоне въездной арки в Херсон, желая показать, что город является украинским и российские войска в него не войдут.

Ранее президент Украины практиковал аналогичные фотографии на фоне въездных знаков в Авдеевке, Курахово, Бахмуте, которые затем были освобождены Россией. Он также фотографировался в Красноармейске и Купянске, где положение у ВСУ критическое — украинские части находятся там в оперативном окружении.

В связи с этим пользователи в Сети заговорили о том, что теперь и Херсону недолго осталось пребывать под контролем Киева. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале указал на то, что положение ВСУ в городе является «весьма шатким».

По словам экспертов, Зеленский, несмотря на вполне понятную реакцию аудитории, продолжает убеждать подобными фотографиями своих сторонников в том, что Украина держится, обороняется и не сдает города. В беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что подобный посыл рассчитан на весьма специфическую аудиторию.

«За пределами нашего круга общения, в том числе доступного нам сегмента интернета, существует иное общество с умственными способностями на уровне креветки, которое не помнит, что было в Артемовске-Бахмуте, что было со всеми остальными городами, включая Купянск, освобождение которого сейчас заканчивается. Есть категория граждан, нам неизвестная, которая смотрит на шоу Зеленского и свято верит, что если лидер режима сфотографировался на фоне какой-то стены, значит, этот город — неприступная крепость», — отметил эксперт.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов в разговоре с NEWS.ru призвал обратить внимание на психическое здоровье самого Зеленского. По мнению историка, есть вопрос: анализировать эти акции с фотографиями с точки зрения военной пропаганды или уже с точки зрения клинической психиатрии? При этом, по словам Мзареулова, «ложная картина мира» может быть специально внедрена в сознание главы киевского режима.

Кого хочет убедить Зеленский

По словам экспертов, еще одной возможной целевой аудиторией подобных пиар-акций может быть Запад, а то, что над Зеленским потешаются и в России, и на Украине, ему не так важно.

«Главе Украины в первую очередь интересен Запад. Свое собственное, украинское население в любом случае никуда не денется „с подводной лодки“. С Западом работать несколько сложнее, тут, естественно, идет очень интенсивное воздействие на эмоциональную сферу европейского и американского обывателя», — полагает Валентин Мзареулов.

С этой версией согласен Михаил Онуфриенко. По его мнению, западная аудитория достаточно легко манипулируема через медиа и своих политиков.

«Буквально час назад я нашел фотографию статьи в Guardian, датированной маем 2014 года, в которой прямо в заголовок вынесено утверждение, что „США втягивают нас в войну с Россией на стороне нацистов“. Мы можем сегодня представить, что какая-либо британская или американская газета выйдет с подобным заголовком?» — задался вопросом военный эксперт.

По словам Онуфриенко, западная аудитория в этом смысле не особенно отличается от украинской в смысле манипуляций массовым сознанием.

В свою очередь Валентин Мзареулов указал на то, что западная аудитория считывает не непосредственные слова и действия украинского президента, а то, что ей рассказывают западные СМИ.

Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

«И вот с отношением Запада у Зеленского наметились проблемы. Об этом может свидетельствовать и недавний скандал с обысками у Тимура Миндича по делу о коррупции в сфере ВПК и энергетики, и положение дел на линии боевого соприкосновения. Поскольку с коррупцией и военными поражениями украинский президент ничего сделать не может, то остается только пиар с фотографиями на фоне городов. Но какова будет реакция западных медиа на эту акцию — предсказать уже значительно сложнее, чем в начале СВО», — подчеркнул эксперт.

Когда Россия освободит Херсон

По словам специалистов, есть ряд объективных причин непосредственно на поле боя, которые не позволяют говорить о скорейшем освобождении Херсона. «Я не вижу ни малейших предпосылок освобождения города в ближайшее время, поскольку это принесло бы России неоправданно высокие потери», — заявил Михаил Онуфриенко.

Однако эксперт отметил, что вариант освобождения Херсона в будущем исключать нельзя.

Валентин Мзареулов также указал на практические сложности штурма Херсона в ближайшей перспективе. «Освобождение этого города требует форсирования Днепра. Это крайне сложное дело. Освобождение города возможно только в случае полного разгрома группировки ВСУ. Но насколько этот разгром близок, станет известно, только когда он произойдет», — уверен историк спецслужб.

Тем не менее специалист полагает, что такое развитие событий неизбежно.

«Херсон — это конституционная территория России, соответственно, его освобождение является стратегической целью. Насколько эта цель близка — очень сложный вопрос. Главное, что она, безусловно, перед Россией стоит. От нее не отказались и отказаться не могут, это совершенно очевидно», — заключил Мзареулов.

