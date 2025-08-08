Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 16:26

Точное попадание «Искандера» по позициям ВСУ сняли на видео

«Изнанка» опубликовала кадры удара ОТРК «Искандер» по ВСУ в Черниговской области

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска нанесли мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области, сообщил Telegram-канал «Изнанка», опубликовав соответствующие кадры. По данным канала, удар был нанесен с помощью ОТРК «Искандер». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как следует из видеозаписи, вблизи лесополосы располагались две грузовые фуры и группа украинских военных, занимавшихся погрузкой. Работу противника прервало точное попадание ракеты — мощный взрыв поднял в небо столб черного дыма, который был заметен на значительном расстоянии.

Согласно данным источника, в результате удара были полностью уничтожены грузовые автомобили, микроавтобусы и специализированные погрузчики повышенной проходимости. Также ликвидировано до 20 военнослужащих противника.

Ранее боец ВС России снял видео с двумя дронами ВСУ «Баба-яга», которые сцепились в воздухе. В ролике видно, как беспилотники упали на землю после непродолжительной схватки. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
