Точное попадание «Искандера» по позициям ВСУ сняли на видео

Российские войска нанесли мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области, сообщил Telegram-канал «Изнанка», опубликовав соответствующие кадры. По данным канала, удар был нанесен с помощью ОТРК «Искандер». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как следует из видеозаписи, вблизи лесополосы располагались две грузовые фуры и группа украинских военных, занимавшихся погрузкой. Работу противника прервало точное попадание ракеты — мощный взрыв поднял в небо столб черного дыма, который был заметен на значительном расстоянии.

Согласно данным источника, в результате удара были полностью уничтожены грузовые автомобили, микроавтобусы и специализированные погрузчики повышенной проходимости. Также ликвидировано до 20 военнослужащих противника.

Ранее боец ВС России снял видео с двумя дронами ВСУ «Баба-яга», которые сцепились в воздухе. В ролике видно, как беспилотники упали на землю после непродолжительной схватки. В Минобороны России эти данные не комментировали.