Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 10:48

Бойцы ВС России показали найденный в пакете с останками солдата ВСУ жетон

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие российской группировки войск «Север» обнаружили вместе с останками солдата Вооруженных сил Украины в Курской области личный опознавательный жетон, сообщает Telegram-канале «Северный ветер». На опубликованном фото запечатлено завернутое в черный полиэтиленовый пакет разложившееся тело, а также найденный при нем знак.

Согласно нанесенным на жетон сведениям, погибшим является украинский военнослужащий Виталий Тима. Российские военные сказали, что останки будут находиться на временном хранении до момента их передачи представителям украинской стороны.

Ранее в Луганской Народной Республике начались работы по эксгумации останков приблизительно 500 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов ВСУ в 2022 году. Мероприятия проводятся в районе Северодонецка. Полевые работы в свое время приостанавливались, однако процесс сбора информации о возможных местах захоронений и поисковые мероприятия не прекращались.

По данным российских силовых ведомств, украинское командование осуществляет срочное пополнение штурмовых подразделений на Сумском направлении за счет мобилизованных граждан. После существенных потерь личного состава проводится доукомплектование 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка.

ВСУ
СВО
Курская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Удары по Украине сегодня, 10 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.