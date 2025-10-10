Военнослужащие российской группировки войск «Север» обнаружили вместе с останками солдата Вооруженных сил Украины в Курской области личный опознавательный жетон, сообщает Telegram-канале «Северный ветер». На опубликованном фото запечатлено завернутое в черный полиэтиленовый пакет разложившееся тело, а также найденный при нем знак.

Согласно нанесенным на жетон сведениям, погибшим является украинский военнослужащий Виталий Тима. Российские военные сказали, что останки будут находиться на временном хранении до момента их передачи представителям украинской стороны.

Ранее в Луганской Народной Республике начались работы по эксгумации останков приблизительно 500 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов ВСУ в 2022 году. Мероприятия проводятся в районе Северодонецка. Полевые работы в свое время приостанавливались, однако процесс сбора информации о возможных местах захоронений и поисковые мероприятия не прекращались.

По данным российских силовых ведомств, украинское командование осуществляет срочное пополнение штурмовых подразделений на Сумском направлении за счет мобилизованных граждан. После существенных потерь личного состава проводится доукомплектование 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка.