10 октября 2025 в 10:12

Колумбийских наемников с Украины тайно перебросили в другую страну

Mash: Украина могла перекинуть в Африку примерно 700 наемников-отказников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Колумбийские наемники, просившие своего президента о помощи в возвращении с Украины, могли быть переброшены на Африканский континент, пишет Telegram-канал Mash. Приблизительно 700 иностранных солдат, связанных с ВСУ, могут находиться сейчас на территориях Мали и Судана.

Предполагаемый маршрут передислокации пролегал через Украину, Турцию и ОАЭ с конечным пунктом в Судане либо в регионе Азавад на севере Мали, где антиправительственные формирования противостоят Африканскому корпусу Вооруженных сил РФ.

Ранее группа колумбийских наемников записала срочное видеообращение к президенту Колумбии Густаво Петро с требованием организовать их возвращение с Украины. 20 иностранных контрактников попытались расторгнуть соглашение с украинской стороной, после чего их задержали на двое суток. Один из наемников заявил о регулярных нарушениях договоренностей со стороны украинских военных, включая систематические невыплаты денежного вознаграждения.

Генпрокуратура РФ сообщила о вынесении приговора гражданину Армении Армену Баляну, который получил 12 лет заключения в колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. Херсонский областной суд также постановил взыскать с осужденного более 2,3 млн рублей, полученных им в виде вознаграждения за службу.

Колумбия
наемники
СВО
Украина
