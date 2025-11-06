Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 00:39

В Польше назвали настоящие мотивы помощи ЕС Украине

Mysl Polska: помощь Евросоюза Украине направлена на ослабление России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз помогает Украине с целью ослабить Россию, передает издание Mysl Polska. Отмечается, что такой подход вредит экономикам самих европейских стран.

Как видите, Брюссель последовательно осуществляет операцию «Украина прежде всего». <…> Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией, — сказано в публикации.

Ранее политолог Александр Рар заявил: Брюссель угрожает Польше, Венгрии и Словакии судебными процессами, требуя поддержать вступление Украины в Европейский союз. По его оценке, Киев способен достичь членства в ЕС после завершения текущего военного противостояния.

До этого Словакия выступила за создание антиукраинского блока в Евросоюзе в сотрудничестве с Венгрией и Чехией. Как рассказал замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха, Европа погрузилась в состояние массового помешательства. Он также отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его коллега из Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на выборах в Чехии партии Андрей Бабиш осознают риски текущей политики ЕС в отношении России.

Россия
Украина
Евросоюз
поддержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС введет новые ограничения на шенгенские визы для россиян
Аэропорт Иваново закрыли
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Волгоградом
Фаза Луны сегодня, 6 ноября 2025 года. Идем на свидание и ведем переговоры
Путин раскрыл, чем заменить идеологию в формуле общности народов СССР
Смертельное ДТП под Челябинском: кто ответит за смерть мамы с сыновьями
Украинские беспилотники попытались атаковать девять регионов России
Российскому региону угрожает атака дронов
Российскую певицу внесли в базу «Миротворца»
В Польше назвали настоящие мотивы помощи ЕС Украине
Гороскоп на 6 ноября: Девам проявить таланты, а Стрельцам беречь здоровье
Трамп высказался по поводу победы Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Махачкалинское «Динамо» переиграло ЦСКА в матче Кубка России
Приметы 6 ноября: Светоед — обряды от сглаза и прощание с солнцем
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 ноября 2025 года
Первый за 14 лет паром последовал из Трабзона в Сочи
Более 200 тысяч человек остались без электричества в Херсонской области
ВСУ атаковали село в российском регионе
Венгрия и Росатом начинают сооружение новых АЭС
Стали известны детали о состоянии здоровья чемпиона Большунова
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.