Евросоюз помогает Украине с целью ослабить Россию, передает издание Mysl Polska. Отмечается, что такой подход вредит экономикам самих европейских стран.

Как видите, Брюссель последовательно осуществляет операцию «Украина прежде всего». <…> Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией, — сказано в публикации.

Ранее политолог Александр Рар заявил: Брюссель угрожает Польше, Венгрии и Словакии судебными процессами, требуя поддержать вступление Украины в Европейский союз. По его оценке, Киев способен достичь членства в ЕС после завершения текущего военного противостояния.

До этого Словакия выступила за создание антиукраинского блока в Евросоюзе в сотрудничестве с Венгрией и Чехией. Как рассказал замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха, Европа погрузилась в состояние массового помешательства. Он также отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его коллега из Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на выборах в Чехии партии Андрей Бабиш осознают риски текущей политики ЕС в отношении России.