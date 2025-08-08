Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 23:02

Ушел из жизни космонавт, участвовавший в полетах на Луну

На 98-м году жизни умер американский космонавт Ловелл, посетивший Луну

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский астронавт, участник миссии «Аполлон» Джеймс Ловелл скончался на 98‑м году жизни, сообщило агентство Associated Press (AP). По информации издания, космонавт умер в четверг, 7 августа, в Лейк‑Форесте, штат Иллинойс.

Ловелл был одним из известных представителей американской космической программы и командиром миссии «Аполлон‑13», получившей широкую огласку из‑за аварии в полете и успешного возвращения экипажа на Землю. Официальные комментарии от NASA на момент публикации не поступали.

Ранее на 54-м году жизни скончался американский графический дизайнер Деррик Кардос, который работал над восемью эпизодами популярного сериала «Клан Сопрано». Голливудский художник умер 18 июля от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.

До этого сообщалось, что один из основателей и участник группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем, в том числе от осложнений после травм, полученных в результате падения в 2019 году.

космос
Луна
астронавты
смерти
