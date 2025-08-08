Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 19:19

Стало известно о смерти работавшего над сериалом «Клан Сопрано» Кардоса

Ушел из жизни известный по «Клану Сопрано» Деррик Кардос

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 54-м году жизни скончался американский графический дизайнер Деррик Кардос, который работал над восемью эпизодами популярного сериала «Клан Сопрано», передает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на семью Кардоса. Голливудский художник умер еще 18 июля от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.

Кардос умер 18 июля от осложнений, вызванных длительным течением COVID, — сказано в материале.

Кардосу удалось поработать с такими режиссерами, как Ридли Скотт, Мартин Скорсезе и Даррен Аронофски. Также он занимался рекламой. Борясь с постковидным синдромом, графический дизайнер стал выступать за более активные медицинские исследования и разработку методов лечения, а также за официальное признание постковидного синдрома инвалидностью.

Ранее сообщалось, что один из основателей и участник группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем, в том числе от осложнений после травм, полученных в результате падения в 2019 году.

коронавирус
дизайнеры
художники
семья
