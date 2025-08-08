Стало известно о смерти работавшего над сериалом «Клан Сопрано» Кардоса

На 54-м году жизни скончался американский графический дизайнер Деррик Кардос, который работал над восемью эпизодами популярного сериала «Клан Сопрано», передает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на семью Кардоса. Голливудский художник умер еще 18 июля от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.

Кардосу удалось поработать с такими режиссерами, как Ридли Скотт, Мартин Скорсезе и Даррен Аронофски. Также он занимался рекламой. Борясь с постковидным синдромом, графический дизайнер стал выступать за более активные медицинские исследования и разработку методов лечения, а также за официальное признание постковидного синдрома инвалидностью.

