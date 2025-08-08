Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 23:02

Трамп и Пашинян провели встречу по поводу мира между Ереваном и Баку

Трамп и Пашинян обговорили вопросы мирного урегулирования между Ереваном и Баку

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Белом доме обсудили вопросы мирной повестки между Ереваном и Баку, сообщает Общественный телеканал Армении. Уточняется, что по итогам мероприятия были подписаны документы.

Как передает СМИ, главы государств также обговорили вопрос углубления армяно-американского стратегического партнерства, подняли тему проекта правительства Армении «Перекресток мира», касающийся разблокирования региональных коммуникаций.

Затем Трамп начал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Предполагается, что также пройдет совместная беседа всех трех лидеров.

Ранее Алиев прибыл в Вашингтон по приглашению Трампа. Самолет президента Азербайджана приземлился на военной авиабазе Эндрюс, где его встречали официальные лица.

Также азербайджанский лидер пожелал нынешнему главе Белого дома «высушить до дна вашингтонское болото». Выступая на III международном медиафоруме в Шуше «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта», Алиев подчеркнул, что Трамп — единственный из президентов США, кто не начинал войн, и назвал его человеком, который заканчивает войны.

Азербайджан
Армения
Дональд Трамп
США
