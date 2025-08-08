Трамп и Пашинян провели встречу по поводу мира между Ереваном и Баку

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Белом доме обсудили вопросы мирной повестки между Ереваном и Баку, сообщает Общественный телеканал Армении. Уточняется, что по итогам мероприятия были подписаны документы.

Как передает СМИ, главы государств также обговорили вопрос углубления армяно-американского стратегического партнерства, подняли тему проекта правительства Армении «Перекресток мира», касающийся разблокирования региональных коммуникаций.

Затем Трамп начал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Предполагается, что также пройдет совместная беседа всех трех лидеров.

Ранее Алиев прибыл в Вашингтон по приглашению Трампа. Самолет президента Азербайджана приземлился на военной авиабазе Эндрюс, где его встречали официальные лица.

Также азербайджанский лидер пожелал нынешнему главе Белого дома «высушить до дна вашингтонское болото». Выступая на III международном медиафоруме в Шуше «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта», Алиев подчеркнул, что Трамп — единственный из президентов США, кто не начинал войн, и назвал его человеком, который заканчивает войны.