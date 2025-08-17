Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 16:05

Эпичная поездка дальнобойщика на полыхающем грузовике попала на видео

В Турции дальнобойщик проехал восемь километров на полыхающем грузовике

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкий дальнобойщик был вынужден проехать около восьми километров на охваченном пламенем грузовике, так как из-за пожара отказали тормоза, сообщает новостной канал TRT Haber. Водитель перевозил груз с химикатами и красками, когда неожиданно вспыхнул полуприцеп.

Пламя быстро распространилось, разлившиеся вещества загорелись прямо на трассе, говорится в сообщении. Остановился грузовик только после того, как пробил металлическое ограждение у обочины. Водитель сумел вовремя выбраться из кабины и не пострадал. К этому моменту огонь перекинулся на деревья вдоль дороги. Вскоре пожарные ликвидировали возгорание как в автомобиле, так и в лесополосе.

Ранее в Ленинградской области произошел крупный пожар, уничтоживший гараж площадью около 80 квадратных метров, в котором хранилась коллекция премиальных автомобилей. Среди сгоревшего имущества — Mercedes и два внедорожника. По предварительным оценкам, ущерб составил минимум 10 млн рублей, при этом автомобили не были застрахованы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

