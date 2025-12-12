Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 18:32

Сложные блюда не готовлю, эти медовые крылышки выручают на ужин и на праздник: полный отпад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сложные блюда больше не готовлю, этот рецепт медовых крылышек выручает и на ужин, и на праздник. Вкус — полный отпад! Идеальный баланс сладкого и соленого: сочное мясо с медово-чесночными нотами и пикантностью соевого соуса, покрытое липкой, блестящей и слегка хрустящей корочкой.

Вам понадобится: 1 кг куриных крылышек, 4 ст. л. меда, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль, перец. Крылышки промойте, обсушите и сделайте по два надреза на каждом суставе для лучшего пропитывания. Смешайте мед, соевый соус, масло, измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Замаринуйте крылышки в этом соусе на 1–2 часа (можно на ночь в холодильнике). Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, каждые 10 минут переворачивая и поливая оставшимся маринадом, чтобы образовалась блестящая карамельная корочка. Для большей хрусткости в конце включите гриль на 2–3 минуты.

Ранее стало известно, как приготовить кордон блю с грибами: с этим рецептом сухая грудка останется в прошлом — изумительное горячее.

рецепты
курица
горячее
крылышки
Дарья Иванова
Д. Иванова
