Мухи покинут дом без химии: 5 натуральных способов защиты

Назойливые мухи не только раздражают, но и несут угрозу здоровью. При этом бороться с ними можно без токсичных средств — природа уже подготовила эффективные репелленты.

Мухи обладают сверхчувствительным обонянием, поэтому их легко отпугнуть резкими натуральными ароматами. Цитрусовые корки с гвоздикой, размещенные у окон и дверей, создают надежный барьер. Эфирные масла мяты, эвкалипта или лемонграсса, нанесенные на ткань, действуют как природные фумигаторы.

Для ловли насекомых подойдет простая уксусная ловушка: на емкость с яблочным уксусом натяните пленку с отверстиями — мухи проникнут внутрь, но не смогут выбраться. А живые растения — базилик, мята, лаванда и герань — обеспечат постоянную защиту, выделяя отпугивающие вещества.

Эти безопасные методы, основанные на природных свойствах растений, помогут сохранить дом свободным от мух.

