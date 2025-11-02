Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:47

Мухи покинут дом без химии: 5 натуральных способов защиты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Назойливые мухи не только раздражают, но и несут угрозу здоровью. При этом бороться с ними можно без токсичных средств — природа уже подготовила эффективные репелленты.

Мухи обладают сверхчувствительным обонянием, поэтому их легко отпугнуть резкими натуральными ароматами. Цитрусовые корки с гвоздикой, размещенные у окон и дверей, создают надежный барьер. Эфирные масла мяты, эвкалипта или лемонграсса, нанесенные на ткань, действуют как природные фумигаторы.

Для ловли насекомых подойдет простая уксусная ловушка: на емкость с яблочным уксусом натяните пленку с отверстиями — мухи проникнут внутрь, но не смогут выбраться. А живые растения — базилик, мята, лаванда и герань — обеспечат постоянную защиту, выделяя отпугивающие вещества.

Эти безопасные методы, основанные на природных свойствах растений, помогут сохранить дом свободным от мух.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

мухи
насекомые
советы
химия
Марина Макарова
М. Макарова
