Россияне стали получать фейковые предложения о полетах на воздушном шаре «Сiбдепо»: мошенники стали предлагать фейковые полеты на воздушном шаре

Россиянам начали рассылать фейковые предложения о полетах на воздушном шаре, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Telegram-канал действующего воздухоплавательного клуба «ВНЕБО». Цель таких предложений — собрать как можно больше подписчиков для мошеннических пабликов.

Странно, почему их не блокируют. Нужно массово на них жалобы отправлять за такие вещи, может, обратят внимание и заблокируют, — рассказали в Telegram-канале.

Также аферисты предлагают принять участие в «Фестивале сердец» за 650 рублей с человека. В реальности никаких мероприятий не запланировано.

Ранее сообщалось, что полиция задержала преступников, которые обманывали детей в онлайн-играх и крали деньги их родителей. Подозреваемые, житель Бийска и москвичка, воровали средства, используя популярные игровые чаты.