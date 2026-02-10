Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 10:31

Россияне стали получать фейковые предложения о полетах на воздушном шаре

«Сiбдепо»: мошенники стали предлагать фейковые полеты на воздушном шаре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянам начали рассылать фейковые предложения о полетах на воздушном шаре, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Telegram-канал действующего воздухоплавательного клуба «ВНЕБО». Цель таких предложений — собрать как можно больше подписчиков для мошеннических пабликов.

Странно, почему их не блокируют. Нужно массово на них жалобы отправлять за такие вещи, может, обратят внимание и заблокируют, — рассказали в Telegram-канале.

Также аферисты предлагают принять участие в «Фестивале сердец» за 650 рублей с человека. В реальности никаких мероприятий не запланировано.

Ранее сообщалось, что полиция задержала преступников, которые обманывали детей в онлайн-играх и крали деньги их родителей. Подозреваемые, житель Бийска и москвичка, воровали средства, используя популярные игровые чаты.

мошенники
схемы
предложения
подписчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.