04 февраля 2026 в 14:30

Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх

Волк сообщила о задержании мошенников, обманувших детей в онлайн-играх

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
Полиция задержала преступников, которые обманывали детей в онлайн-играх и крали деньги их родителей, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Подозреваемые, житель Бийска и москвичка, воровали средства, используя популярные игровые чаты.

По данным следствия, организатор преступления знакомился с детьми в играх и предлагал купить им внутриигровую валюту или предметы. Для этого он просил ребенка продиктовать секретный код из SMS, который приходил на телефон, зарегистрированный на родителя. Получив код, мошенник оформлял на имя родителей рассрочку в онлайн-магазинах и заказывал товары. Его сообщница в Москве забирала покупки и перепродавала их в интернете.

Пока известно о 16 пострадавших семьях. Сумма ущерба для каждой составляет от 50 до 100 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело о краже. Обоим задержанным суд избрал меру пресечения — подписку о невыезде. Их банковские счета арестованы для возмещения ущерба. Полиция ищет возможных соучастников и устанавливает все случаи подобных краж.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в прошлом году кибермошенники похитили у россиян 280–285 млрд рублей. По его словам, количество звонков не сократилось, но граждане стали более бдительными.

