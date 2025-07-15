Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 11:00

В российском регионе запретили публиковать информацию об атаках ВСУ

Губернатор Первышов запретил публикацию данных о работе ПВО в Тамбовской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Тамбовской области ввели запрет на публикацию данных, фото и видеоматериалов, связанных с атаками дронов Вооруженных сил Украины и работой ПВО в регионе, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своем Telegram-канале. По его словам, ограничение затронет СМИ и местные паблики.

Речь идет о полетах дронов, их подавлении средствами РЭБ и поражении расчетами противовоздушной обороны, а также о результатах атак беспилотников ВСУ. Не допускается публикация данных о местах расположения военных объектов, систем ПВО, — написал Первышов.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф. Жители могут быть оштрафованы на пять тысяч рублей. Кроме того, до 20 тысяч рублей штрафа грозит должностным лицам и до 100 тысяч рублей — юрлицам.

Ранее Первышов информировал, что ВСУ ударили беспилотниками по Мичуринску в Тамбовской области, в результате падения обломков на одном из предприятий начался пожар. По его словам, при атаке пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы.

Тамбовская область
ПВО
атаки ВСУ
СМИ
власти
Евгений Первышов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик раскрыл, какой уголь выгодно производить в России
Россиянам дали совет, что делать при попытке вербовки СБУ
Названы продукты для продления жизни
«Пищать на весь мир»: раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками по жителям РФ
Минобороны России раскрыло нанесенный ВСУ за сутки урон
Молния ударила по Останкинской телебашне и попала на видео
Политсоветник назвал адресата речи Трампа о 50 днях на сделку
Американист оценил последствия пошлин Трампа против России
Магнитные бури сегодня, 15 июля: что завтра, перепады настроения, слабость
Свыше сотни беспилотников ВСУ перехватили над Россией
Названы две причины закрытия угольных предприятий в России
В Минобороны раскрыли успехи ВС России в ДНР
Суд отдал бренд «Пираты Карибского моря» российскому производителю рома
Умер осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный
Euroclear увидел экспроприацию в замысле насчет активов России
Мэр одного города предложила свой вариант вместо строительства военных баз
В Вильнюсе отказались признавать россиян и белорусов победителями на забеге
Кафе на Урале приостановило работу после отравления будущих прокуроров
Военэксперт объяснил, откуда ВСУ запустили десяток дронов по Воронежу
Рубль резко полетел вниз? Каковы курсы валют 15 июля, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери
Россия

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.