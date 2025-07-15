В российском регионе запретили публиковать информацию об атаках ВСУ Губернатор Первышов запретил публикацию данных о работе ПВО в Тамбовской области

В Тамбовской области ввели запрет на публикацию данных, фото и видеоматериалов, связанных с атаками дронов Вооруженных сил Украины и работой ПВО в регионе, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своем Telegram-канале. По его словам, ограничение затронет СМИ и местные паблики.

Речь идет о полетах дронов, их подавлении средствами РЭБ и поражении расчетами противовоздушной обороны, а также о результатах атак беспилотников ВСУ. Не допускается публикация данных о местах расположения военных объектов, систем ПВО, — написал Первышов.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф. Жители могут быть оштрафованы на пять тысяч рублей. Кроме того, до 20 тысяч рублей штрафа грозит должностным лицам и до 100 тысяч рублей — юрлицам.

Ранее Первышов информировал, что ВСУ ударили беспилотниками по Мичуринску в Тамбовской области, в результате падения обломков на одном из предприятий начался пожар. По его словам, при атаке пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы.