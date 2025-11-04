«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией

«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией Экс-офицер ЦРУ Джонсон: НАТО уже неспособна противостоять России

НАТО только создает иллюзию силы, но на деле уже не способна противостоять России ни по численности, ни по качеству вооружений, заявил в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон. Входящие в блок страны он сравнил с «пожилыми спортсменами» и назвал их изношенной силой.

Их можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но они толстые, не в форме <…>. Это олицетворение Европы, НАТО. Это изношенная сила, — подчеркнул эксперт.

По мнению Джонсона, участие Североатлантического альянса в украинском конфликте лишь ускоряет его внутреннее разложение. Бывший офицер ЦРУ уверен, что сейчас происходит крах «украинско-натовских сил», которые «находятся на поле боя с Россией».

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости прекращения конфликта. Он отметил, что мира можно достичь благодаря усилиям американского лидера Дональда Трампа.

До этого турецкий журналист Акиф Бюльбюль выразил мнение, что европейские политические лидеры испытывают страх, поскольку не могут признать победу России и президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте. Он выразил надежду на продолжение стамбульского процесса мирных переговоров.