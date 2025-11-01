Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 19:33

Невероятно сочные рулетики из огурца. Секрет начинки, которая не оставляет шанса другим закускам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эту закуску постоянно, потому что она сочетает в себе свежесть, легкость и изысканный вкус без лишних хлопот. Мне нравится, как хрустящий огурец и нежная форель создают идеальный дуэт. Особенно выручает, когда нужно быстро собрать красивое и вкусное угощение для внезапно нагрянувших гостей.

Готовлю я так: два небольших свежих огурца нарезаю вдоль тонкими пластинами с помощью овощечистки. 150 граммов слабосоленой форели мелко рублю ножом и смешиваю с двумя столовыми ложками творожного сыра. Добавляю мелко порубленную зелень, немного перца и, если нужно, совсем чуть-чуть соли. Выкладываю чайной ложкой начинку на край каждой огуречной пластины и сворачиваю аккуратным рулетиком. Чтобы закуска лучше держала форму, скрепляю ее шпажкой или просто выкладываю на блюдо швом вниз. Получаются свежие, хрустящие рулетики с насыщенным вкусом морской рыбы и легкой кислинкой сыра. Это блюдо никогда не залеживается на столе!

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Читайте также
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Регионы
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Салаты больше не делаю. Нашла рецепт лучше — мясной «Наполеон». Закусочный торт с начинкой из фарша, грибов и сыра
Общество
Салаты больше не делаю. Нашла рецепт лучше — мясной «Наполеон». Закусочный торт с начинкой из фарша, грибов и сыра
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Общество
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Ультрабыстрые маринованные грибочки: готовлю шампиньоны так к приходу гостей — всегда получаю идеальную закуску
Общество
Ультрабыстрые маринованные грибочки: готовлю шампиньоны так к приходу гостей — всегда получаю идеальную закуску
Оливье больше не делаю. Готовлю яичный салат из 4 ингредиентов. Много белка и никакой возни
Общество
Оливье больше не делаю. Готовлю яичный салат из 4 ингредиентов. Много белка и никакой возни
еда
рецепты
закуски
огурцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Зеленограде водитель грузовика сбил 10-летнего самокатчика
Суд вынес приговор пенсионеру, ударившему костылем экс-премьера Чехии
Пресняков, Монеточка, Шац: кто из сбежавших артистов тоскует о России
Власти ЮАР высказались о возможной встрече Путина и Трампа в Йоханнесбурге
«Думали — все»: Гном Гномыча увезли в больницу после ледового шоу
Мощное землетрясение в Афганистане попало на видео
Бритни Спирс удалила Instagram после череды скандалов
Появились кадры разрушений после землетрясения в Афганистане
Латвийский президент отказался поддержать одно решение парламента
Последствия удара «Искандера» по элитным подразделениям ВСУ попали на видео
Мигранты устроили резню в Подмосковье, ВСУ прячут офицеров НАТО: что дальше
Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Японский автогигант лишился права выкупа своих активов в России
Жена Хопкинса заподозрила актера в аутизме
В Германии объяснили, почему Финляндии не стоило вступать в НАТО
«Крайне необычно»: суд в Германии о решении Польши по «Северному потоку»
«Не успел прикрыть»: заключенные пожаловались на тату сокамерника
Появились детали последнего дня жизни убитой в Армении чеченки
В Тамбове водитель автобуса выволок пенсионерку на улицу
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.