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16 июля 2025 в 23:35

Секрет в зернах горчицы — мариную огурцы по-польски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы по-польски — это один из самых популярных способов зимней заготовки. Они получаются невероятно хрустящими и ароматными, с тонкой кисло-сладкой ноткой. Главное — использовать плотные и свежие плоды. Перед консервацией огурцы обязательно замачивают на несколько часов в холодной воде, что помогает сохранить плотную текстуру.

На дно стерилизованной банки кладут чеснок, лист хрена, зонтик укропа и черный перец горошком. Именно эти специи придают огурцам тот самый фирменный вкус. При желании добавляют немного горчицы в зернах — она усиливает пряность маринада.

Заливка готовится просто: в кипящей воде растворяют соль, сахар и добавляют уксус. Кипящий маринад заливают в банки, после чего стерилизуют не дольше 10 минут — так сохраняется текстура овощей. Затем банки закатываются, переворачиваются и укутываются до полного остывания.

Такие огурцы на зиму — отличное дополнение к любому блюду. Их вкус напоминает о лете даже в морозные месяцы. Это удобная и вкусная заготовка, проверенная временем.

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Анна Скворцова
А. Скворцова
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