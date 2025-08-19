Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 04:04

Стирать без мешка? Это как носки без пары — делай сам за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мешок для стирки спасает деликатные вещи от затяжек и защищает мелкие предметы от попадания в механизм стиральной машины. Его легко сшить из подручных материалов — подойдет старый тюль, шнур от куртки и фиксатор.

Как сделать:

  1. Выкройка. Вырежьте из тюля два прямоугольника размером 47×52 см. Прострочите их по трем сторонам двойным швом.
  2. Обработка швов. Сложите детали изнанкой внутрь, стачайте с припуском 5 мм, подрежьте его до 3 мм, выверните.
  3. Укрепление. Проложите строчку на ширину лапки, снова выверните на лицевую сторону.
  4. Кулиска. Верхние срезы подогните дважды, прострочите, оставив место для шнура.
  5. Финал. Вденьте шнур, поставьте фиксатор и сшейте концы.

Теперь у вас есть прочный мешок, который прослужит не один сезон.

Обычные носки могут стать источником серьезных проблем со здоровьем, если пренебрегать правилами гигиены. Несмотря на кажущуюся безобидность, именно носки создают идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов.

стирка
белье
одежда
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог поделился ожиданиями о возможной трехсторонней встрече по Украине
В Госдуме объяснили действие закона об отчуждении земельных участков
Зеленский впервые решил не настаивать на прекращении огня
В Росавиации сделали объявление насчет работы аэропорта Волгограда
В российском городе загорелась больница из-за массированной атаки ВСУ
Путин и Зеленский скоро встретятся? Переговоры в Белом доме: что известно
Макрон раскрыл, когда станет известно место встречи Путина и Зеленского
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 августа, дышим свободнее
«Решен на сегодняшний день»: политолог о территориальном вопросе по Украине
Трамп заявил, что начал готовиться к встрече Путина и Зеленского
Трамп 40 минут разговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским
Украину обвинили в попытках хитростью оставить себе часть ДНР
Трамп раскрыл, когда прояснятся перспективы урегулирования по Украине
Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме завершилась
Как собрать на даче в августе большой урожай яблок и груш, где хранить
Трамп поставил на паузу переговоры с Зеленским ради звонка Путину
Как Яблочный Спас январь предскажет и почему не гоняют мух 19 августа
«Декларация»: военэксперт об обещаниях аналога пятой статьи НАТО для Киева
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 августа 2025 года
Бородина, Бузова, Собчак: составлен список звезд «Дома-2», сыгравших в кино
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.