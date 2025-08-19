Стирать без мешка? Это как носки без пары — делай сам за 15 минут

Стирать без мешка? Это как носки без пары — делай сам за 15 минут

Мешок для стирки спасает деликатные вещи от затяжек и защищает мелкие предметы от попадания в механизм стиральной машины. Его легко сшить из подручных материалов — подойдет старый тюль, шнур от куртки и фиксатор.

Как сделать:

Выкройка. Вырежьте из тюля два прямоугольника размером 47×52 см. Прострочите их по трем сторонам двойным швом. Обработка швов. Сложите детали изнанкой внутрь, стачайте с припуском 5 мм, подрежьте его до 3 мм, выверните. Укрепление. Проложите строчку на ширину лапки, снова выверните на лицевую сторону. Кулиска. Верхние срезы подогните дважды, прострочите, оставив место для шнура. Финал. Вденьте шнур, поставьте фиксатор и сшейте концы.

Теперь у вас есть прочный мешок, который прослужит не один сезон.

Обычные носки могут стать источником серьезных проблем со здоровьем, если пренебрегать правилами гигиены. Несмотря на кажущуюся безобидность, именно носки создают идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов.