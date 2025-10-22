Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:12

Ковер снова станет как новый: простой домашний способ вывести даже самые стойкие пятна без химчистки и затрат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже самый ухоженный ковер со временем теряет свежий вид — на нем появляются пятна от еды, следы от обуви или пакости домашних питомцев. Но вовсе не обязательно нести его в химчистку. Есть несколько простых домашних способов, которые действительно работают и позволяют вернуть ковру чистоту и приятный запах.

Свежие загрязнения лучше убирать сразу. Если пролили чай, кофе или сок — промокните пятно бумажным полотенцем и протрите его мыльным раствором. Для сложных случаев поможет смесь из столовой ложки уксуса, чайной ложки соды и стакана теплой воды — она отлично устраняет запахи и жирные следы. Если к ковру прилипла жевательная резинка, просто приложите пакет со льдом — замерзшую массу легко удалить ножом.

От пятен воска выручит утюг: положите сверху бумажное полотенце и аккуратно прогладьте — расплавленный воск впитается в бумагу. А если на ковре остались следы от животных, достаточно обработать место уксусом и после высыхания посыпать содой — неприятный запах исчезнет полностью.

Такие простые приемы не требуют ни дорогих средств, ни особых усилий, а ковер после них выглядит почти как новый — чистый, мягкий и свежий.

Ранее сообщалось, что старые загрязнения на дне кастрюль и сковородок — проблема, знакомая каждой хозяйке. Чтобы очистить их, вам не обязательно покупать дорогую и агрессивную химию.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
