10 октября 2025 в 22:48

Надоел запах сырости на белье? Этот простой лайфхак решит проблему навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запах сырости на белье возникает из-за развития бактерий и плесени в волокнах ткани. Эта проблема часто появляется при сушке в плохо проветриваемых помещениях или в холодное время года. Соблюдение простых правил позволяет полностью исключить появление неприятного запаха.

Перед развешиванием белья необходимо тщательно отжать его в стиральной машине на высоких оборотах. Сушку следует организовать в помещении с хорошей циркуляцией воздуха, обеспечив постоянное проветривание. Размещение белья на расстоянии друг от друга ускоряет испарение влаги и предотвращает появление затхлости. Добавление в воду для полоскания нескольких капель эфирного масла лимона или чайного дерева создает антибактериальный эффект. Использование специальных шариков для сушки в барабане стиральной машины улучшает циркуляцию воздуха в складках ткани. Регулярная протирка сушильной машины и стирального барабана предотвращает распространение спор плесени.

Полное высыхание белья должно занимать не более 24 часов для предотвращения развития микроорганизмов. При появлении стойкого запаха рекомендуется повторная стирка при высокой температуре с добавлением антибактериальных средств.

Ранее сообщалось о способах избавиться от неприятного запаха из стиралки. Всего два шага избавят вас от проблемы без лишних затрат.

сырость
запахи
советы
белье
стирка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
