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16 июля 2025 в 18:20

«Буланова — это уже не папин кассетник»: продюсер о моде на 90-е

Продюсер Вольтов рассказала, что в творчестве Булановой ищут зумеры

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Зумеры ищут в музыке прошлого то, что игнорировали их родители, объяснил NEWS.ru digital-продюсер, мастер Высшей школы Останкино Евгений Вольтов. По его словам, после однотипных современных битов для них певица Татьяна Буланова — это живые эмоции.

Современный цифровой шум, клиповость и однотипные биты утомляют. Музыка 90-х — это живая эмоция, грубоватый вайб и ностальгия даже для тех, кто ее не застал. Срабатывает закон «запретного плода» плюс эффект присвоения. Поколение, выросшее на алгоритмах, ищет «свое» в том, что игнорировали родители. Буланова, «Ленинград», «Руки Вверх» — это уже не папин кассетник, а их личный открытый секрет. Ну а соцсети превращают это в квест: «Найди старый хит — стань первооткрывателем», — утверждает эксперт.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности. Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми.

Татьяна Буланова
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