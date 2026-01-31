Зависимость, клиническая смерть, личная жизнь: где сейчас Алексей Нилов

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Алексей Нилов 31 января отмечает свой день рождения, актеру исполняется 62 года. Как сложилась карьера и личная жизнь артиста, чем он занимается сейчас?

Чем известен Алексей Нилов

Нилов появился на свет 31 января 1964 года в Ленинграде. Его отец, Геннадий Нилов, был актером и прославился благодаря участию в кинокомедии «Три плюс два» (1963), где сыграл роль физика Степана Сундукова.

В 1985 году Алексей окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, где учился на курсе Рубена Агамирзяна.

Проходил службу в Советской Армии в Чернигове. Там освоил профессию минера-подрывника. В 1986 году, будучи на службе, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. За это получил звание ликвидатора I степени. В 2014 году, в возрасте пятидесяти лет, досрочно вышел на пенсию.

В конце 1980-х годов, помимо работы в театре «Студия-87», также подрабатывал дворником, стропальщиком, рекламным агентом, менеджером по работе с клиентами.

Впервые на экране актер появился в возрасте четырех лет. Это был фильм-сказка «Снегурочка» (1968), который снял его двоюродный дедушка Павел Кадочников. В этом фильме также снимался Нилов-старший.

Свою первую значительную роль артист исполнил в боевике «Меченые» (1991). Режиссер Вячеслав Сорокин доверил ему одну из главных ролей — Максима, борца с мафией.

Популярность актер получил благодаря одной из ключевых ролей (Андрей Ларин, капитан милиции) в телевизионных сериалах «Улицы разбитых фонарей» (1997–2004, 1–5 сезоны) и «Опера. Хроники убойного отдела».

Что Нилов рассказывал про алкоголизм и клиническую смерть

Алексей Нилов столкнулся с алкогольной зависимостью, и по некоторым данным, из-за употребления спиртного он трижды оказывался на грани жизни и смерти. Однако в интервью для программы RTVI «Легенда» актер опроверг эти слухи, заявив, что только один из упомянутых случаев имел место в действительности. В 2000 году Нилов потерял сознание и был госпитализирован. Остальные два инцидента, как он утверждает, были выдуманы журналистами.

Нилов признался, что когда-то алкоголь для него многое значил.

«Когда трезвый — меня надо было пинать [чтобы играл], мне вообще ничего не хотелось. Как только я выпивал стакан, я сразу начинал общаться, делать добро, ходить играть, обсуждать, репетировать, работать и так далее. Сейчас я не пью, поэтому работать мне все сложнее и сложнее. Алкоголь — это очень тонкая вещь. Я все это попробовал за всю свою жизнь, и сейчас мне интересен вот сам дистиллят и те мысли позитивные, которые у меня рождаются в связи употреблением», — рассказал Нилов в беседе с RTVI.

Как сложилась личная жизнь Алексея Нилова

У Нилова было несколько браков, как официальных, так и незарегистрированных. Уже два десятилетия актер состоит в отношениях с четвертой женой Еленой. В программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» артист поделился, что супруга оказала на него значительное положительное влияние.

«20 лет разбираемся, почему нам удается сохранять отношения. Может быть, потому что она не актриса, не музыкант, но при этом очень творческий человек. Человек, который меня любит и которого люблю я», — сказал актер, выразив признательность жене за то, что она терпела его непростой характер и публичность.

Первой супругой актера стала актриса, однокурсница по ЛГИТМиКу Анна Замотаева. У пары родилась дочь Елизавета Нилова — актриса Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Также он состоял в отношениях с Сусанной Цирюк, они познакомились в Минске, откуда родом и была девушка. Прожили вместе семь лет, в союзе родился сын Дмитрий.

Вторая супруга — Юлия Михайлова, артистка. Они встретились на площадке фильма «Проклятие Дюран», вышедшего в 1993 году. Их союз длился семь лет, супруги обвенчались, но детей у них не было.

Третья супруга Алексея Нилова — Ирина Климова. В семье появился сын Никита, который родился 18 марта 2003 года в Москве. Через пять месяцев после этого события Нилов покинул семью, оставив жену с ребенком, и переехал в Санкт-Петербург. Брак был официально расторгнут 21 сентября 2004 года.

