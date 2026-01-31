Отмена концертов, пополнение в семье, мнение об СВО: как живет Сабуров

Концерт стендап-комика Нурлана Сабурова отменили в Екатеринбурге. Это уже второй срыв выступления юмориста за два месяца. Что известно об этом, как сложилась жизнь артиста, что он говорил об СВО?

Почему отменили концерты Сабурова

29 января стало известно, что концерт комика Нурлана Сабурова не состоится в Екатеринбурге. Как сообщили на странице мероприятия во «ВКонтакте», выступление было запланировано на 3 февраля.

«Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату», — написали на странице мероприятия.

Организаторы объявили, что средства за билеты будут возвращены автоматически. Кроме того, зрителям сообщили, что мероприятие переносится на новую дату, которую они скоро узнают.

Также 8 декабря сообщалось, что выступление Сабурова в Обнинске отменили. По данным Telegram-канала Mash, причиной могли стать шутки про россиян в 2022 году.

Как отмечается, концерт должен был пройти в местном Доме ученых. Но выяснилось, что площадке срочно потребовался ремонт крыши.

Говорил ли Сабуров об СВО

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Сабуров долгое время воздерживался от комментариев на эту тему, что вызвало критику со стороны общественности. В конечном итоге он все же решил высказаться и начал шутить о текущей политической ситуации. Это привело к необходимости усиления мер его безопасности.

В 2022 году выступление артиста обернулось скандалом из-за неудачной шутки. В мае на сцену вышла украинская активистка в платье с красными пятнами. Охранники увели ее, а комик неудачно пошутил, что у нее началась менструация.

Сабуров признался, что после этого его семья столкнулась с русофобией. Комика и его близких оскорбляли, а некоторые люди даже угрожали им.

«Началась жесткая травля. Я, конечно, понимаю боль, но ненавистью нельзя вызвать эмпатию. Когда мне пишут обидные комментарии, знаете, это не поможет», — рассказывал Сабуров.

Несмотря на все произошедшие события, артист сохранил чувство юмора и в октябре 2022 года на концерте в Алма-Ате позволил себе шутливые комментарии в адрес россиян, прибывших в Казахстан. Он иронично высказался о тех, кто покинул родную страну из-за объявленной частичной мобилизации.

«Весной, когда шутить у нас было не к месту, рванул в Америку. Помните, как выкручивался там, когда его заставляли высказать свою позицию по СВО? И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. А в Алма-Ате выступает на русском для кого? Для россиян, они платят хорошо!» — пристыдила юмориста модель Мария Погребняк.

Как сложилась личная жизнь Сабурова

Во время выпуска «ЧБД» в ноябре коллега Сабурова Эмир Кашоков начал шутить о том, что стендапер сдает свой огромный дом жене и троим детям.

Комик отреагировал на подколы смехом и не стал опровергать или подтверждать слухи. По официальной информации, у Сабурова и его супруги Дианы двое детей: дочь Мадина и сын Тагир.

В сентябре 2023 года в СМИ начали циркулировать слухи о возможном пополнении в семье известного комика. Однако официального подтверждения этой информации не последовало. Супруги стараются не раскрывать подробности личной жизни перед публикой.

Читайте также:

Зависимость, клиническая смерть, личная жизнь: где сейчас Алексей Нилов

Критика в России, долги, мнение об СВО: как живет Александр Васильев

Пластика, бездетность, безразличие к Украине: как живет Олег Меньшиков