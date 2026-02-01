Жители Киева перекрыли дорогу в знак протеста

Жители Киева перекрыли Харьковское шоссе в знак протеста против длительных отключений электричества, сообщает издание «Главком». В результате акции на магистрали образовалась крупная пробка, на месте присутствуют правоохранительные органы, которые пока не вмешиваются в происходящее.

Жители перекрывают дороги из-за затяжных отключений света. На Харьковском шоссе уже возникли значительные пробки, — говорится в публикации.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о масштабном аварийном отключении электричества на территории страны. По его словам, причина заключается в серьезных технических сбоях в работе национальной энергосистемы, а перебои зафиксированы в Черниговской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

Кроме того, он заявил, что массовое отключение электричества на территории страны произошло из-за выхода из строя двух ключевых линий: мощностью 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, соединяющей западный регион с центром государства. По его словам, из-за аварии автоматически активировались специальные защитные механизмы.