01 февраля 2026 в 21:00

Жители Киева перекрыли дорогу в знак протеста

Протестующие киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за отключений света

Киев, Украина Киев, Украина Фото: YevGlobal Look Presshen Kotenko/Keystone Press Agency/
Жители Киева перекрыли Харьковское шоссе в знак протеста против длительных отключений электричества, сообщает издание «Главком». В результате акции на магистрали образовалась крупная пробка, на месте присутствуют правоохранительные органы, которые пока не вмешиваются в происходящее.

Жители перекрывают дороги из-за затяжных отключений света. На Харьковском шоссе уже возникли значительные пробки, — говорится в публикации.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о масштабном аварийном отключении электричества на территории страны. По его словам, причина заключается в серьезных технических сбоях в работе национальной энергосистемы, а перебои зафиксированы в Черниговской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

Кроме того, он заявил, что массовое отключение электричества на территории страны произошло из-за выхода из строя двух ключевых линий: мощностью 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, соединяющей западный регион с центром государства. По его словам, из-за аварии автоматически активировались специальные защитные механизмы.

Украина
Киев
электричество
протесты
