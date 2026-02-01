Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 21:18

Фильм «Мелания» собрал рекордные $2,9 млн в день премьеры

Кадр из фильма «Мелания» Кадр из фильма «Мелания» Фото: Amazon MGM Studios
Документальный фильм «Мелания» собрал рекордные для своего жанра $2,9 млн (220 млн рублей) в день премьеры 30 января и может стать лидером проката этих выходных, сообщает The Hollywood Reporter. Картина о первой леди США Мелании Трамп, по предварительным прогнозам, заработает более $8 млн (606 млн рублей) за первые дни показа, что может стать лучшим результатом для документального кино за последние 10 лет.

Прогнозируемые сборы позволят «Мелании» занять третье место в общем рейтинге премьер, обойдя даже новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом. При этом мнения о фильме кардинально разделились: рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил лишь 6%, а зрители поставили картине 98%, что является рекордом среди главных премьер.

Основной аудиторией фильма стали женщины старше 55 лет, они составили 72% зрителей в день премьеры. Рекламная кампания была целенаправленно ориентирована на консервативную аудиторию старшего возраста, преимущественно на юге США. Лента режиссера Бретта Ратнера рассказывает о 20 днях жизни Мелании Трамп перед инаугурацией ее мужа.

Ранее супруга советника президента США Кэти Миллер заявила, что документальный фильм о Мелании Трамп не вышел в прокат в ЮАР из-за предвзятого отношения к белым людям. Официальной причиной отмены показов власти назвали «политический контекст и неподходящий момент».

Мелания Трамп
кино
фильмы
сборы
