01 февраля 2026 в 20:28

Пентагон начал подготовку к ответным ударам Ирана

WSJ: США усиливают ПВО на Ближнем Востоке из-за Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США усиливают свои системы противовоздушной обороны на случай масштабного ответного удара Ирана, пишет газета The Wall Street Journal. Для защиты Израиля, союзных государств и собственных войск Пентагон планирует разместить систему ПРО THAAD и дополнительные комплексы ПВО Patriot.

Возможный приказ Дональда Трампа о нанесении удара по Ирану приведет к симметричному ответу со стороны Ирана, что создает необходимость усиления противовоздушной обороны региона. Из-за необходимой подготовки, согласно источникам издания, нанесение ударов США в ближайшее время маловероятно.

До этого стало известно, что ближневосточные партнеры Вашингтона активно убеждают администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от военной операции против Ирана, опасаясь полномасштабной войны в регионе. Как отметила газета The New York Times, эта дипломатическая работа ведется уже несколько недель с целью снизить накал напряженности.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран переходит в третью стадию конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Он пояснил, что первой фазой стала 12-дневная война в июне 2025 года.

США
Иран
удары
ракеты
